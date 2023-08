2:4 – SVV Hülsen werden die Grenzen aufgezeigt

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Auch Luca Bischoff (r.), der hier durch die Heeslinger Abwehr marschiert, vergab eine dicke Chance. Der SVV Hülsen verlor das Bezirksliga-Match verdient 2:4. © von der Eltz

Riesige Ernüchterung griff um sich, fast wortlos machten sich die Spieler des SVV Hülsen auf in Richtung Kabine. Kein Wunder: Mit einem 2:4 (1:2) gegen den Heeslinger SC II kassierte die Bischoff-Elf am Sonntag nicht nur die zweite Bezirksliga-Niederlage in Folge – ihr wurden sogar knallhart die Grenzen aufgezeigt.

Hülsen – „Dabei hatten wir uns so viel vorgenommen nach dem Match in Sottrum. Aber wir haben es nicht besser hinbekommen“, zeigte sich auch Uwe Bischoff ernüchtert. Ihm fehlten Selbstvertrauen und Körpersprache – und vor allem „waren wir fußballtechnisch klar unterlegen.“

Justin Quiring mit früher Führung

Was ein wenig verwunderte, denn die Gastgeber hätten von einer frühen Führung profitieren können. Lasse Schmidt flankte von rechts, Justin Quiring markierte in der Mitte mit einem Flachschuss ins lange Eck das 1:0 (6.). Doch in der Folge verloren die Schwarz-Weißen den Zugriff, die Oberliga-Reserve lief früh an, nutzte Fehlpässe mit breitem und schnellem Spiel zu gefährlichen Angriffen. Enes Badur aus spitzem Winkel gegen Keeper Jonas Menck (13.) sowie Enis Busch mit einem 20-Meter-Schuss (16.) ließen das 1:1 liegen.

Marcel Meyer vergibt das 2:0

Das wäre fast bestraft worden: Tjare Müller spielte sich links durch und passte auf Marcel Meyer – der SVV-Kapitän wirkte allerdings zu hektisch und bugsierte die Kugel am leeren Tor vorbei (22.). „Dann hätten wir 2:0 vorne gelegen und vielleicht mehr Selbstvertrauen bekommen“, haderte Coach Bischoff. Die Chancenverwertung war ihm im gesamten Spiel zu schwach, „da hatte uns Heeslingen ein ganzes Stück voraus.“ Wenn dann auch noch individuelle Fehler hinzukommen, geht so eine Partie halt in die andere Richtung.

Krasse Fehler bei Gegentreffern

Nach Flanke von der linken Abwehrseite verlor Justin Richter das Kopfball-Duell mit Busch, mit einem Schuss ins kurze Eck glich Jarno Böntgen zum 1:1 aus (28.). Auch Luca Bischoff vergab einen Hochkaräter, als er nach feinem Zuspiel von Müller am herauseilenden Keeper Hoppenrath scheiterte (34.). Und so kassierte Hülsen noch vor der Pause das 1:2 abermals nach Flanke: Micha Langreder gewann den Zweikampf im Strafraum nicht, Badur setzte die Kugel trocken ins kurze Eck (42.).

Kein Aufbäumen bei Bischoff-Elf

In Hälfte zwei dominierte der Gast deutlich, Lohn war das 3:1 (64.) druch Bjarne Schulz per Kopf – diesmal griff Menck unter einer Ecke hindurch. Beim SVV war kein Aufbäumen zu sehen, Daniel Holsten erhöhte nach schnellem Spielzug sogar auf 4:1 (84.). Das 2:4 von Schmidt (90.+1) ging dann schon in der Ernüchterung unter.