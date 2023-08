SVV Hülsen verliert 2:3 in Sottrum und Al-Kaledi die Nerven – Rot

Von: Matthias Freese, Ulf Horst von der Eltz

Kampf war Trumpf am Mittwochabend im Hülsener Match beim TV Sottrum. In dieser Szene fuhr Sottrums Justin Lünzmann dem Vorwärts-Kapitän Marcel Meyer in die Parade. Am Ende verlor die Bischoff-Elf mit 2:3. © Freese

Was für eine dramatische und auch unschöne Schlussphase: Fußball-Bezirksligist SVV Hülsen kassierte am Mittwochabend im Nachholspiel beim TV Sottrum mit 2:3 (1:1) die erste Saisonpleite. Zu allem Überfluss kochten die Emotionen hoch, die Schwarz-Weißen schäumten vor Wut. Trainer Uwe Bischoff (87.) sah die Ampelkarte wegen Meckerns, Sean-Ramires Al-Kaledi ging nach klarer Tätlichkeit sogar mit Rot vom Platz (90.+4).

Sottrum/Hülsen – „Ein verdienter Sieg für Sottrum, weil wir trotz der Vielzahl an Chancen zu wenig Tore geschossen haben“, resümierte zumindest Hülsens Coach sportlich-sachlich, nachdem er sich wieder abgekühlt hatte.

Justus Meyer mit früher Führung

Schon früh gingen die Gäste in Führung, als sich nach einem Angriff über die rechte Seite Sottrums Leon Krause verschätzte und Justus Meyer beim 0:1 (4.) profitierte. Trotzdem bekam die Oberbörsch-Elf nun besser Zugriff und war eine Viertelstunde lang überlegen. Der Lohn: Nach einer Ecke setzte Matthias Michaelis zu einem Rückzieher im Stehen an und überraschte Keeper Jonas Menck zum 1:1 (14.) in den linken oberen Winkel.

In der Folge kippte das Spiel wieder ein wenig auf die Hülsener Seite, aber wie bei den Gastgebern gab es zu schnelle Ballverluste, sodass die rund 100 Zuschauer in Hälfte eins noch kein Top-Niveau sahen. Dafür jedoch Andreas Kiel, nach dessen Kollision mit dem Pfosten und anschließender Kopfverletzung die Partie vor anderthalb Wochen einvernehmlich abgebrochen worden war, in der Sottrumer Startelf.

Menck-Patzer und Richter-Eigentor

In der 30. Minute rettete Eike Buckenberger gerade noch gegen Felix Wolf, traf Hülsens Offensiv-Ass jedoch am Knöchel – Auswechslung. Zwei gute Chancen gab es dann noch in der Schlussphase, als zunächst TV-Keeper Marcel Wachsmann gegen den freien Luca Bischoff rettete (43.) und auf der anderen Seite Krause zunächst Justin Richter austanzte, dann aber neben den Kasten zielte (45.).

Im zweiten Abschnitt schlugen sich die Schwarz-Weißen praktisch selbst: Erst ließ Keeper Jonas Menck einen Böhling-Schuss zum 1:2 (71.) über die Linie trudeln, dann unterlief Justin Richter nach einem Sottrumer Angriff und Hereingabe von Böhling ein Eigentor zum 1:3 (74.). Protestiert hatten die Hülsener, als im Angriff zuvor Luca Bischoff im Zweikampf mit Rosebrock zu Fall gekommen war, aber Schiri Blank den Strafstoßpfiff verwehrt hatte.

Al-Kaledi greift Edel an den Hals

Die Gäste stemmten sich aber in nun Fahrt aufnehmendem und unterhaltsamem Match gegen die Niederlage. Lasse Schmidt setzte einen Kopfball an die Latte (76.), drei Minuten später traf Tjare Müller nach einem schnellen Angriff nur die Querstange. Und es wurde richtig turbulent, die Emotionen kochten noch über.

Zunächst sah Coach Bischoff wegen Meckern die Ampelkarte. Dann bekamen die Hülsener nach Foul von Rosebrock an Tjare Müller doch noch einen Strafstoß zugesprochen – Müller selbst verwandelte zum 2:3 (89.). Den Ausgleich hatte Schmidt nur eine Minute später auf dem Fuß, der Stürmer schob die Kugel aber am Kasten vorbei. Das Drama endete sogar hässlich: Sean-Ramires Al-Kaledi verlor die Nerven, fasste den schon von ihm zu Boden gecheckten Andrej Edel an den Hals und sah folgerichtig die Rote Karte.

Das Bezirksliga-Stenogramm TV Sottrum - SVV Hülsen 3:2 (1:1). SVV Hülsen: Menck - J. Meyer (69. Bertram), Koltonowski, Bremermann, Bischoff, Wolf (32. Quiring), Langreder, M. Meyer (72. Schmidt), Müller, J. Richter (76. Al-Kaledi), M. Thölke. Tore: 0:1 (5.) J. Meyer, 1:1 (15.) Michaelis, 2:1 (71.) Böhling, 3:1 (74.) Eigentor Richter, 3:2 (89.) Foulstrafstoß Müller. Bes. Vorkommn.: Gelb-Rot für SVV-Trainer Uwe Bischoff wegen Meckerns (87.), Rot für Al-Kaledi wegen Tätlichkeit (90.+4).