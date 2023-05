Und durch: TSV Etelsen II Kreisliga-Meister

Von: Björn Drinkmann

Uesens Alexander Blank kann in dieser Szene den Ball an Bassens Daniel Wiechert vorbeiköpfen. © von Staden

Beendet der SV Baden die Kreisliga-Saison 2022/’23 vorzeitig? So trat der Achimer Stadtteil-Klub zum dritten Mal aufgrund erheblicher Personalsorgen nicht an – Änderung nicht in Sicht. Der TSV Etelsen II indes feierte vorzeitig die Meisterschaft und den damit verbundenen Bezirksliga-Aufstieg.

TV Oyten II - SVV Hülsen II 3:0 (1:0). Nach der 1. Herren hat sich auch die zweite Mannschaft des TV Oyten den vorzeitigen Klassenerhalt gesichert. In einer schwachen und chancenarmen Partie gelang Felix Polacek mit dem Pausenpfiff und mit Hilfe des Innenpfostens von der Strafraumkante das 1:0 (45.+1). Im zweiten Durchgang wurden dann zumindest die Oytener besser und hatten bessere Tormöglichkeiten. Gleich die erste nutzte Niklas Eggers, als Polacek an Hülsens Keeper Tim Gottschalk scheiterte und Eggers den Abstauber aus zehn Metern versenkte (61.). Der eingewechselte Timo Cordes brachte einen Freistoß aus Eckfahnennähe in den Fünfmeterraum, von wo Patrick Wutzke unbedrängt einköpfen konnte (82.). Weitere hochkarätige Möglichkeiten vergaben die Gastgeber, sodass das Spiel mit 3:0 zu Ende ging.

TSV Bassen II - TSV Uesen 3:1 (2:0). Dank zwei Hebertoren von Daniel „Hugo“ Wiechert bezwang der TSV Bassen II den TSV Uesen verdient. Bereits nach fünf Minuten nutzte Wiechert einen Abstimmungsfehler in Uesens Innenverteidigung aus und hob das Leder über Uesens Keeper Kai Sedlasek ins Tor. In einem fairen und aunaufgeregten Spiel erhöhten die Bassener auf 2:0, als Christoph Derichs den Ball auf Stefan Brüns ablegte und dieser das Leder aus der Distanz in die Maschen beförderte (33.). Im zweiten Abschnitt waren die Gäste besser, doch es traf erneut Wiechert nach einem Traumpass von Kevin Segelken über den herauseilenden Sedlasek hinweg (80.). Der verdiente Anschlusstreffer von Uesens Max Dobberstein entstand aus einem Fehler im Spielaufbau der Bassener (83.).

TSV Etelsen II - TSV Dörverden 3:0 (0:0). In der ersten Hälfte verlief die Partie noch ausgeglichen. Dörverdens Feyzi Gören zirkelte seinen Freistoß knapp über das Tor und hinten klärte Leon Delleske für den bereits geschlagenen Keeper Simon Bogutzky auf der Linie. Mit Beginn der zweiten Hälfte konnte man den Gastgebern anmerken, dass sie unbedingt für klare Verhältnisse sorgen wollten. Der agile Jannick Barkau wurde im Strafraum gefoult, Leon Neumann trat zum Elfmeter an. Bogutzky konnte diesen zwar stark aus dem unteren rechten Eck kratzen, doch gegen den Nachschuss von Neumann war er machtlos (47.). Das 2:0 war dann hervorragend herausgespielt. Nico Hullmann spielte eine Diagonalball auf Neumann, der das Leder direkt auf Barkau weiterleitete und dieser vollendete ebenfalls direkt und unhaltbar ins Eck (60.). Spätestens, nachdem Hullmann mit seinem Tor aus der Distanz erfolgreich war (73.), war die Partie dann auch endgültig entschieden. Noch bevor die Meisterfeierlichkeiten der Gastgeber begannen, bekam Bogutzky seinen gebührenden Abschied bereitet. Bei weit über 300 Spielen hat er im Dörverdener Kasten gestanden. Bei seiner Auswechselung standen alle grün-weißen Spieler Spalier und feierten ihre Torwartlegende.

SV Hönisch - FSV Langwedel-V. 3:3 (1:1). In einem wilden Kreisligaspiel sicherte sich der SV Hönisch nach dreimaligen Rückstand noch einen späten Punkt. Justin Knop hatte nach einem Einwurf aus der Drehung das 0:1 erzielt (5.), ehe Marvin Louis sehenswert per Flugkopfball nach Kössling-Flanke ausgleichen konnte (23.). Kurz nach der Pause traf Langwedels Thorben Wendt zum 1:2 (46.). Nur sieben Minuten später glich Tugay Dogru aus (53.). Louis Gehrke gelang per Distanzschuss das 3:2 (58.) und die Langwedeler, die in der zweiten Hälfte das deutlich bessere Team waren, vergaben mehrmals die Entscheidung. Dies wurde dann in der Schlussminute bestraft, als der eingewechselte Artur Mangel nach Dogru-Vorarbeit noch zum 3:3 traf (90.).

TSV Lohberg - TSV Thedinghausen 3:2 (3:0). „Ich denke, dass wir das Spiel bestimmt haben. Nur, die Lohberger haben schläfrige fünf Minuten von uns eiskalt ausgenutzt“, befand Thedinghausens Trainer Lutz Schröder nach der Pleite. Cederic Rosebrock-Heemsoth hatte die Gastgeber aus dem Spiel heraus in Führung gebracht (36.) und konnte nach einer Ecke dann auch auf 2:0 stellen (39.). Nach einem Einwurf erhöhte Moritz Ackermann (40.) gar auf 3:0 und stellte den Spielverlauf damit komplett auf den Kopf. Im Anschluss an einen Freistoß, der von den Lohbergern nicht entschlossen genug geklärt werden konnte, verkürzte Jannik Blischke erst auf 3:1 (48.) und nach Steckpass von Maxim Schaf dann auch auf 3:2 (69.). Wegen Reklamierens handelte sich Lohbergs Mavin Blome die Ampelkarte ein (82.). Das nutzte den Gästen aber nichts mehr, da die Lohberger hinten nichts mehr anbrennen ließen.