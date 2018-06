Umbruch eine Riesen-Aufgabe für Zavelberg/Spitzer

Achim - Beim Kreisliga-Dritten TSV Achim kommt mit dem Trainerduo Sven Zavelberg/Patrick Spitzer der große Umbruch. Der neue sportliche Leiter Rüdiger Hilbers blickt voller Vorfreude auf die nächste Saison: „Wir werden zehn eigene A-Jugendliche hochziehen. Das hat es so bei uns noch nie gegeben und zeigt den Weg, den wir in den kommenden Jahren gehen wollen.

Das wird natürlich direkt eine große Aufgabe für unser neues Trainerduo. Aber ich bin absolut sicher, dass sie es bewältigen werden. Wir geben den Talenten auf jeden Fall Zeit, sich ans Herrenniveau zu gewöhnen“ erklärt Hilbers, der nun primär als Bindeglied zwischen Vorstand und den beiden Herrenteams fungieren soll.

„Es ist wichtig, dass wir die interne Kommunikation verbessern, und wollen, dass sich die beiden Trainer ausschließlich auf die Mannschaften und die Trainingsarbeit konzentrieren können. Daher haben wir uns nun personell breiter aufgestellt“ so Hilbers weiter. Von den angesprochenen zehn A-Jugendlichen stechen vor allem die offensiven Mittelfeldspieler Patrick Ehrhardt und Philip-Maximilian Würdemann heraus. Sie haben bereits regelmäßig mittrainiert und werden eine Soforthilfe sein. „Beide haben eine hohe individuelle Qualität. Aber auch die anderen wiel Sebastian Wöltjen oder Torwart Vincent Schicks können sich berechtigte Hoffnungen auf einen Platz im Team machen“ verdeutlicht Hilbers.

An externen Neuzugängen bedienten sich die Achimer ausschließlich bei Zavelbergs Ex-Team TB Uphusen II. Gleich vier gestandene Kreisligakicker kommen. Zum einen der 28-jährige Patrick Bormann, in den vergangenen Jahren Kapitän der Uphuser und verlängerter Arm Zavelbergs. Zudem schließen sich der linke Mittelfeldakteur Jannik Elfers (27), Defensivspieler Tim Melzer (29) und Innenverteidiger Nils Reineke (30) Achim an.

Allerdings muss der TSV auch den einen oder anderen Weggang kompensieren. Justin Gericke versucht, sich für den Oberligakader des TB Uphusen zu empfehlen (wir berichteten), Reza Movafaghi zieht es zum Bezirksligisten TSV Bassen. Darüber hinaus haben Tobias Pröttel, Deniz Ügdur sowie das Brüderpaar Ahmet und Behcet Kaldirici ihren Abschied angekündigt. Bei diesem Quartett steht allerdings noch kein neuer Verein fest. „Alle vier haben uns mitgeteilt, dass sie wechseln möchten, aber bisher hat sich noch niemand bei mir gemeldet“ verdeutlicht Hilbers.

Umso mehr freut es den sportlichen Leiter, dass Aykut Kaldirici und Lukas Kiemes frühzeitig ihre Zusage gegeben haben: „Sie beiden sowohl auf als auch abseits des Platzes absolute Führungsfiguren und daher sehr wichtig für die Mannschaft.“ Außerdem kehrt Luca Bach aus Australien zurück, sodass Zavelberg eine weitere Option für das ohnehin gut bestückte Mittelfeld erhält. „Ich sehe uns nach aktuellem Stand auf einem ähnlichen Level wie in der letzten Saison. Wir hoffen, wieder oben mitzuspielen“, so Hilbers. J bd