Ulrike Maaß nun auch TV-Kommentatorin

+ Ulrike Maaß

Verden – Sportdeutschland.TV überträgt in Zukunft die Titelkämpfe in der Leistungsklasse und im Para-Karate sowie die Karate-Bundesliga in voller Länge. Bei der Bundesliga-Berichterstattung dabei ist auch die Verdener Karate-Expertin Ulrike Maaß, die sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde als Co-Kommentatorin fungiert.