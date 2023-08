Ulrike Hatzl dominiert S***-Dressur

Ulrike Hatzel vom RV Aller-Weser gewinnt die S***-Dressur in Schwanewede. © Wächter

Jede Menge vordere Platzierungen gab es für die Dressurreiter aus dem Kreis Verden bei diversen Turnieren.

Verden – Das Dressurturnier in Schwanewede endete mit dem großen Coup für Ulrike Hatzl und Faro Herzräuber (Herzensdieb x MV Gorgio Armani). Die Aller-Weser-Reiterin und der 13-jährige Trakehner setzten sich in der S***-Dressur, die eines der Turnierhighlights war, mit 67,588 Prozent durch.

Anneke Fryen holte ebenfalls einen Sieg für den RV Aller-Weser, denn sie konnte auf dem fünfjährigen Deutschen Reitpferd Darcy (D-Power x MV Danny Gold) eine Dressurpferdeprüfung der Klasse L mit einer Wertnote von 8,0 für sich entscheiden. Erfolgreich war auch Joana Haase vom RV Graf von Schmettow, die im Sattel ihres siebenjährigen Oldenburger Wallachs Filano (Fidertanz x MV Dimaggio) eine L*-Dressur gewinnen konnte. In der M**-Dressur überzeugten Maja Schnakenberg und Brianna vom RV Hülsen-Aller, die Dritte wurden. Aller-Weser-Reiter Jörn Kubelke wurde in dieser Prüfung auf DeeJay Fünfter. Maja Schnakenberg und Snapchat sicherten sich in der S**-Dressur Platz vier. Dressur-Erfolge gab es auch in Hude, denn dort konnte sich Laura Hellwinkel für den PSG Barnstedt an der Aller auf Fidero über Platz drei in der M*-Dressur freuen. In der S*-Dressur belegte sie auf Fürstin Garcia Platz sechs und mit Fidero Rang sieben. Kim Kroh (RV Aller-Weser) sicherte sich auf M**-Niveau auf Bruce Lee Rang drei. kk