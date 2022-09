Uesens Hip Hop Gruppen Unstoppable und Speechless glänzen

Da war die Freude groß: Uesens Hip Hop Gruppe Speechless belegte den dritten Platz in Wolfenbüttel. © Privat

Uesen – Großer Erfolg für die beiden Hip Hop Gruppen des TSV Uesen: Beim legendären Wettkampf „Rock your Contest“ in Wolfenbüttel, der nach zweijähriger Abstinenz endlich wieder ausgetragen wurde, sicherten sich Unstoppable und Speechless die Plätze eins und drei.

Über 800 Teilnehmer hatten sich auf den Weg nach Wolfenbüttel gemacht, um endlich wieder vor Publikum und live gegeneinander in den einzelnen Kategorien Mini Kids, Kids, Juniors, Teens, Adults und Seniors anzutreten. Diese Möglichkeit ließen sich natürlich auch die beiden Gruppen des TSV Uesen nicht entgehen. In der Kategorie „Adults“ starteten beide Gruppen mit ihren aktuellen Tänzen. Dabei ging es gleich richtig zur Sache, denn bereits nach der ersten Runde folgte die erste Entscheidung. Alle 13 Gruppen warteten gespannt auf das Ergebnis, wer zu den sieben qualifizierten Teams gehört, die den Sprung zu den „Adults Master“ schafft. Im Gegensatz zu den vergangenen Wettkämpfen war das Starterfeld wieder größer und auch stärker. Daher war die Freude bei den beiden Mannschaften aus Uesen sehr groß, dass die Qualifikation geschafft war. Nun hieß es noch einmal richtig Gas zu geben, denn alle Gruppen waren sehr stark und leistungsmäßig eng beieinander. Die beiden Trainerinnen Pia und Isabel Cybulski bereiteten die Teams noch einmal mental auf die letzte Runde vor und dann ging es auch schon wieder auf die Fläche. Unstoppable tanzte zum Thema „Bird box“ und Speechless zum Thema „Die Bestimmung“, beide angelehnt an den jeweiligen Filmproduktionen. Alles klappte ohne Fehler und somit waren alle mit ihren Leistungen zufrieden. Nun galt es die Entscheidung der fünfköpfigen Jury abzuwarten. Dabei war die Anspannung nach dem Master-Finale kaum auszuhalten. Als die Ergebnisse dann endlich verkündet wurden, war die Freude bei beiden Teams riesig, denn der dritte Platz ging an Speechless und Unstoppable schaffte es sogar ganz nach oben aufs Treppchen und sicherte sich den ersten Platz. Alle Tänzerinnen und Tänzer waren glücklich und freuten sich über diesen Erfolg. Und die beiden Trainerinnen konnten es kaum glauben, dass es beide Teams erneut aufs Treppchen geschafft haben. Zumal die Gruppen noch nicht so lange in ihren jetzigen Konstellationen zusammen tanzen. Aber sie haben es in kürzester Zeit geschafft, langjährige und erfahrene Teams zu überholen und direkt an die Leistungen von „Movesty“ anzuknüpfen.

Das Maß aller Dinge: Unstoppable vom TSV Uesen triumphierte beim „Rock your Contest“ bei den Adults. © Privat