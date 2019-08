Überflüssig wie ein Kropf

Uphusen - Von Kai Caspers. Der Traumstart – er war zum Greifen nahe für Fußball-Oberligist TB Uphusen. Denn im Heimspiel gegen Eintracht Northeim war das Team von Fabrizio Muzzicato klar überlegen. Allerdings vermochten die Gastgeber beste Chancen nicht zu nutzen und unterlagen letztlich völlig unverdient mit 0:1 (0:0). Aber damit nicht genug. Zu allem Überfluss kassierte Sebastian Kmiec in der 68. Minute auch noch die Rote Karte.

„Natürlich muss ich mich da viel besser im Griff haben. Aber ich hatte gedacht, dass Youness Buduar das Bein gebrochen wurde“, erklärte Sebastian Kmiec seinen Schubser an Northeims Thorben Rudolph. Der war zuvor Buduar mit beiden Beinen voran heftig in die Parade gefahren. Schiedsrichter Sebastian Lampe (Friesoythe), der während der gesamten Partie eine klare Linie vermissen ließ, zeigte zum Unverständnis für alle Uphuser für das brutale Einsteigen nicht mal eine Karte. „Und wie er dann gleich Rot geben kann – für mich ein Rätsel. Zumal wir sicher keine unfaire Mannschaft sind. Aber die ganzen taktischen Fouls der Eintracht hat er nicht geahndet“, schüttelte TBU-Trainer Muzzicato nur mit dem Kopf.

Apropos taktisches Foul: In der 54. Minute hätten die Uphuser mit einem derartigen Foul den letztlich entscheidenden Treffer der Gäste einfach unterbinden können. Doch nach einem ungenauen Pass von Kapitän Ole Laabs in der Vorwärtsbewegung konnte der Pass auf den durchgestarteten Ilyas Bircan nicht verhindern werden. Und dessen strammer Schuss landete vom Innenpfosten hinter TBU-Keeper Christian Ahlers-Ceglarek im Tor – 0:1. Damit war der Spielverlauf endgültig auf den Kopf gestellt. Schon in der ersten Halbzeit hätte Philipp-Bruno Rockahr die Gastgeber zwingend in Führung bringen müssen. Hatte Eintracht Torhüter Christopher Meyer zunächst noch einen etwas unsicheren Eindruck gemacht, war er beim Schuss (25.) von Rockahr aus sieben Metern zur Stelle. Auf der anderen Seite parierte Ahlers-Ceglarek gleich zweimal glänzend, ehe erneut Rockahr das Leder nach einer Ecke von Viktor Pekrul und Kopfballverlängerung von Marius Winkelmann (39.) aus zwei Metern nicht am Eintracht Keeper vorbeibringen konnte. „Der Ball war für mich klar hinter der Linie“, brachte Muzzicato auch da kein Verständnis für die Entscheidung des Unparteiischen auf. Auch nach der Pause das gleiche Bild. Uphusen war überlegen, doch mehr als Pfostenschüsse von Ramien Safi (46.) und Miguel Mendoza (77.) sprangen nicht heraus. Muzzicato: „Es tut mit leid für die Mannschaft, dass sie sich wieder einmal nicht belohnt hat.“