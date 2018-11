U16: JFV Verden/Brunsbrock II steigt nach 5:0-Erfolg in die Bezirksliga auf

Jubel beim JFV Verden/Brunsbrock II: Im Entscheidungsspiel der beiden Staffelsieger der U16-Kreisligen Verden und Verden/Osterholz feierte das Team in Langwedel einen 5:0-Erfolg über die JSG Achim/Uesen und steigt somit in die Bezirksliga auf. Beide Mannschaften begannen nach Anpfiff durch den Schiedsrichter Bastian Grimmelmann hoch motiviert. Verden/Brunsbrock II übernahm sofort druckvoll das Geschehen, Achim/Uesen war noch gar nicht richtig im Spiel, da konnten die zahlreich mitgereisten Fans des JFV schon in der fünften Minute das 1:0. Mit einem Doppelschlag (14., 16.) wurde auf 3:0 erhöht. Bis zum Halbzeitpfiff entwickelte sich ein munteres, sehr faires Spiel auf beiden Seiten. Nach der Pause ein verändertes Bild: Achim/Uesen gab mehr und mehr den Ton an, die JFV-Reserve spielte taktisch klug auf Ergebnissicherung. In der 69. Minute fiel das 4:0 und nur sechs Minuten später das 5:0. Die Mannschaft der JSG Achim/Uesen steckte nicht auf, vergab aber seine Torchancen.