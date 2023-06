U14 des FC Verden 04 gewinnt FairPlay-Cup

Die U14-Junioren des FC Verden 04 wurden jetzt vom NFV mit dem FairPlay-Cup in Barsinghausen ausgezeichnet. © Verein

Die U 14-Junioren des FC Verden 04 wurden am Wochenende mit dem Gewinn des FairPlay-Cups der C-Junioren im Bezirk Lüneburg ausgezeichnet. Unter 45 teilnehmenden Mannschaften wies das Team der Trainer Florian Kastens und Tobias Witzel den besten Wert auf. Nur vier gelbe Karten und die im Bezirk unter den C-Jugendteams beste Trainerbewertungen bedeuteten im Ranking Platz eins vor den Teams aus Schneverdingen und Lilienthal.

Verden – Als zweitbestes kreisverdener Team landete der Landesligaaufsteiger JSG Bierden/Uphusen (U 14) auf Platz fünf. Als Lohn für ihr vorbildliches Auftreten ging es für den FC Verden 04 am vergangenen Wochenende in die NFV-Sportschule nach Barsinghausen, wo die Mannschaft mit den FairPlay-Siegern der weiteren Bezirke am offiziellen FairPlay-Camp teilnahm. Neben sportlichen Aktivitäten und einem e-soccer-Wettbewerb an der Konsole stimmte auch das Rahmenprogramm. So gab es am Abschlusstag eine prominent besetzte Talkrunde, in der neben dem Drittligaschiedsrichter Timon Schulz noch die Bundesligaspielerin Lotta Cordes (1. FC Köln) und der international erfahrene Trainer Andre Breitenreiter aus dem Nähkästchen plauderten und auf Fragen der Jugendlichen antworteten. So ließ es sich FC-Abwehrchef Ole Metzing nicht nehmen, den aktuell vereinslosen Breitenreiter zu fragen, ob er nicht bereit sei, die Verdener Mannschaft als Nachfolger des scheidenden Trainers Florian Kastens zu übernehmen. Lacher waren dem jungen Verdener Spieler da durchaus garantiert.

„Für mich war das Wochenende mit den Jungs der perfekte Abschluss der vielen tollen Jahre und zeigt, dass faires Verhalten immer belohnt wird“, sagte Kastens, der die Jungs des Jahrgangs 2009 nach insgesamt acht gemeinsamen Jahren nun abgibt.