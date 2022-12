U14 der JSG Achim/Uesen gelingt der Durchmarsch

Von: Kai Caspers

Ausgelassen bejubelt die U14 der JSG Achim/Uesen den Landesliga-Aufstieg. © Verein

Die Erfolgsbilanz kann sich sehen lassen. Die U14-Junioren der JSG Achim/Uesen schafften den Durchmarsch von der Kreisliga bis in die Fußball-Landesliga.

Achim/Uesen – Was für ein Erfolg für die U14-Junioren der JSG Achim/Uesen: Binnen eines Jahres gelang dem Team des Trainerduos Julian Pietras und Niyazi Orhan der Durchmarsch von der Kreisliga bis in die Fußball-Landesliga.

Der Kader der JSG umfasst gleich 23 Spieler und besteht aus 21 Jungs und zwei Mädchen. „Beide wurden von uns ausgebildet und haben mittlerweile den Sprung in den Leistungskader der U15 des Bundesligisten SV Werder Bremen geschafft“, berichtet Orhan nicht ohne Stolz. „Da sie jedoch mit einem Zweitspielrecht ausgestattet sind, laufen sie weiterhin auch so oft wie möglich für uns auf.“ Darüber hinaus stehen drei weitere Spieler im DFB-Stützpunkteam in Oyten.

Die Frühjahrsrunde in der Kreisliga beendete die JSG ungeschlagen, punkt- und torgleich mit dem FC Verden 04 auf dem zweiten Platz. Das extra angesetzte Entscheidungsspiel um den Titel des Kreismeisters endete mit einer unglücklichen 3:4-Niederlage nach Neunmeterschießen. Dennoch schafften die Achimer gemeinsam mit den Verdenern den Aufstieg in die Bezirksliga. Auch dort knüpfte das Pietras-Team an die zuvor gezeigten Leistungen an. Obwohl das Team immer wieder mit vielen Ausfällen zu kämpfen hatte, wurde dank des großen Zusammenhalts am Ende der starke zweite Platz belegt. Verantwortlich dafür waren die drei abschließenden Siege über Staleke (5:0), Ihlpohl (4:0) und den FC Verden 04 (7:0). „Das war schon beeindruckend, da wir zuvor gleich drei Niederlagen in Folge kassiert hatten“, lobte Orhan die Moral der Truppe und bezeichnete den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga als verdienten Lohn. „Dennoch würden wir uns noch über Verstärkung ambitionierter Spieler der Jahrgänge 2009/10 freuen. Mögliche Interessenten können gerne völlig unverbindlich zu einem Probetraining bei uns vorbeikommen“, lässt der Achimer Trainer wissen. kc