FC Verden 04 II: Jan Twietmeyer verlängert und hat einen Winter-Zugang

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Gibt auch in der nächsten Saison die Richtung beim Fußball-Bezirksligisten FC Verden 04 II vor: Jan Twietmeyer hat jetzt seinen Vertrag verlängert. © Westermann

Jan Twietmeyer bleibt auch nächste Saison Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Verden 04 II. Nach positiver Entwicklung des Aufsteigers verlängerte der Verein jetzt den Vertrag mit dem 35-Jährigen, der in Marcel Klein vom JFV Bremen auch schon einen Winter-Zugang an Land gezogen hat.

Verden – Sicher gab es im Sommer Startschwierigkeiten für den neuen Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Verden 04 II. Mit denen hatte Jan Twietmeyer auch gerechnet. Mittlerweile tritt der Aufsteiger als Einheit auf, ist ins sichere Mittelfeld der Tabelle geklettert – jetzt wurde der Vertrag des 35-Jährigen vorzeitig verlängert. Der Delmenhorster steht also auch in der Saison 2023/24 bei der Landesliga-Reserve auf der Kommandobrücke.

Jan Twietmeyer: „Rasch geeinigt“

„Wir haben uns rasch geeinigt. Es gab nur ein, zwei Kleinigkeiten zu besprechen, schnell war für beide Seiten eine Ausdehnung der Zusammenarbeit klar“, erläuterte Twietmeyer am Mittwoch auf Nachfrage dieser Zeitung. Und der Coach hat bereits einen Winter-Zugang an Land gezogen: Marcel Klein vom JFV Bremen schnürt ab sofort die Stiefel für die Blau-Weißen. Die Kontakte sind über FC-Spieler entstanden, der 18-Jährige benötigte keine lange Bedenkzeit für seine Zusage.

„Marcel besitzt eine gute Technik, ist im Eins-gegen-eins stark und hat einen guten Antritt“, charakterisiert Twietmeyer das Offensiv-Talent, das sowohl auf der Außenbahn als auch auf der Zehn oder Acht eingesetzt werden kann. „Die Perspektive mit der Ersten und Zweiten und der daraus resultierenden Trainingsmöglichkeiten hat ihn offenbar schnell überzeugt. Mal sehen, wie er sich bei uns entwickelt“, freut sich Twietmeyer auf den Hansestädter.

Vom zusammengewürfelten Haufen zur Einheit

Klein könnte dazu beitragen, der personell wackeligen Abteilung Attacke auf die Sprünge zu helfen. Denn dort gab es viele Verletzungs-Ausfälle, vom Trio Kato Tavan, Bastian Deke und Nick Zander stand fast regelmäßig nur einer zur Verfügung. Ansonsten blickt Twietmeyer auf eine positive Wandlung seines Teams: „Zu Anfang waren wir ja praktisch ein zusammengewürfelter Haufen, der sich aber immer mehr gefunden hat. Weil ich die Spieler dann besser einschätzen konnte, habe ich an ein, zwei Stellschrauben gedreht.“ So wurde Stürmer Marko Brtan zum Rechtsverteidiger in der Viererkette umgeschult, wo er den Laden jetzt dichthält.

Marcel Klein (am Ball) vom JFV Bremen schnürt ab sofort die Stiefel für den FC Verden 04 II. © Privat

Zudem schaffte es der Aufsteiger, die schnell bestraften Fehler im Aufbau zu minimieren und so für Sicherheit zu sorgen. Als Knackpunkt bezeichnet der Trainer das Match in Pennigbüttel Anfang Oktober (2:1). „Da hat zum Beispiel Lars Buhr seine Rolle als Innenverteidiger richtig angenommen und sich als Führungsspieler entpuppt. Der Dreier-Aufbau klappt auch immer besser“, sieht Twietmeyer seine Handschrift schon ablesbar – wie in Hülsen grenzte er die Zahl der Gegentore ein: „Es bewegt sich also absolut in die richtige Richtung.“

Jetzt die U18-Talente halten

Dass der B-Lizenz-Inhaber das Potenzial bei den Akteuren noch nicht ausgeschöpft sieht, ist ein weiterer Grund fürs Bleiben: „Macht doch Spaß, diese Entwicklung weiterzuführen. Darin sehe ich meine Aufgabe.“ Nachdem Twietmeyer bereits zehn Zusagen aus dem aktuellen Kader für die nächste Saison in der Tasche hat, nimmt er die U18 ins Visier: „Auch sie bringen Schwung, wir müssen sie unbedingt im Verein halten. Dann ist mir vor der Zukunft der Mannschaft nicht bange.“

Jan hat den Umbruch von einem Kreisliga-Team zum drittbesten aus dem Kreis in der Bezirksliga mit den jungen Spielern klasse hinbekommen. Dass jetzt also zwei Mannschaften des FC zu den besten sechs im Kreis gehören, macht stolz.“

Das gilt im gleichen Maße für den Vorstand des FC Verden 04. Nicolas Brunken, sportlicher Leiter am Hubertushain lobt die Entwicklung der Zweiten: „Jan hat den Umbruch von einem Kreisliga-Team zum drittbesten aus dem Kreis in der Bezirksliga mit den jungen Spielern klasse hinbekommen. Dass jetzt also zwei Mannschaften des FC zu den besten sechs im Kreis gehören, macht stolz.“

Auf die gute Arbeit Twietmeyers will Brunken also weiterhin bauen. Als nächsten Schritt nehmen die Verantwortlichen die Gespräche mit Co-Trainer Dennis Neumann auf. Brunken blickt auch in dieser Personalie zuversichtlich in Richtung Vertragsverlängerung.