Verdens Twietmeyer: „Ein ganz normales Spiel“

Von: Frank von Staden

Dürfte am Sonntag eine Menge zutun bekommen: Verdens junger Schlussmann Thorben Bruns. © von Staden

In der noch nicht gerade aussagekräftigen Tabelle liegen der FC Verden 04 II und der SVV Hülsen mit jeweils vier Punkten dicht beieinander, doch vor dem Duell der beiden Bezirksligisten am Sonntag auf dem Hubertushain stellt Verdens Neu-Coach Jan Twietmeyer sofort klar: „Wir sind der klare Underdog!“

Er macht deutlich, warum: „Hülsen ist ein eingespieltes Team, hat ganz andere Ansprüche als wir. Wir sind quasi ein Ausbildungsteam, das allerdings ganz gut dabei ist.“ Ein besonderes Match ist dieses Derby übrigens für den Ex-Coach des SVV nicht. Winkt Twietmeyer ab: „Nein, das ist ein ganz normales Spiel für mich, in dem ich einige Weggefährten wiedersehen werde. Mehr dann aber auch nicht!“ Personell stehen noch hinter Deke (angeschlagen) und Burford (Arbeit) Fragezeichen.

„Gegen Verden haben wir erstmals fast den gesamten Kader zur Verfügung und müssen voraussichtlich sogar einige Spieler streichen. Wenn wir uns in der Chancenverwertung steigern und defensiv so gut arbeiten wie gegen RW Achim zuletzt, ist auch Sonntag alles für uns möglich. In solch einem Derby brauchen wir natürlich niemanden im Team motivieren, alle freuen sich auf dieses Spiel“, so SVV-Trainer Uwe Bischoff, der vor allem Verdens Tavan und Austermann Respekt zollt. vst