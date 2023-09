Verdens Twietmeyer: „Ein absolut gebrauchter Tag“

Von: Frank von Staden

Das hatte sich Verdens Bezirksliga-Coach Jan Twietmeyer ganz anders vorgestellt. Am Ende aber musste er nach der überraschend klaren 1:4 (0:2)-Heimniederlage gegen Aufsteiger SG Unterstedt eingestehen, „dass wir in diesem Spiel nichts, nein gar nichts auf die Kette bekommen haben. Das war ein absolut gebrauchter Tag!“

Verden – Bereits nach sieben Minuten nahm das Unheil für die Gastgeber seinen Lauf, als ein eklatanter Abspielfehler Unterstedts Jan Friesen das 0:1 schenkte „und wir nur 60 Sekunden später wieder ein Geschenk verteilten, Wolfgang Pesch so quasi selbst das 0:2 auflegten“, versuchte Twietmeyer danach alles, um die Situation noch irgendwie in den Griff zu bekommen. „Ich habe umgestellt, gewechselt, in der Pause geschrien, um die Jungs zu erreichen – vergebens“, so der Coach, der dann zwar per Strafstoß von Nick Zander, der selbst gefoult wurde (50.), das 1:2 sah, dann aber auch nach eigenem Einwurf das 1:3 erneut durch Pesch registrieren musste (67.). Ab dem Moment war dann die Messe für die Platzherren gelesen, Wolfgang Pesch durfte noch das 1:4 (90.) erzielen.