TVO-Trainer Marc Winter sieht die schlechteste Saisonleistung

Von: Kai Caspers

Auch nach dem vierten Spiel wartet Rückraumspieler Leonard Fischer mit dem TV Oyten noch auf das erste Erfolgserlebnis nach dem Aufstieg in die Handball-Oberliga. © häg

Der TV Oyten wartet auch nach dem vierten Spiel noch auf den ersten Punktgewinn in der Handball-Oberliga. Beim Elsflether TB kassierte der Aufsteiger am Ende noch eine klare 29:37 (14:18)-Niederlage.

Oyten – Sehr zum Ärger von Marc Winter, der dann auch kein Blatt vor den Mund nahm: „Das war bis dato mit Abstand unsere schlechteste Saisonleistung. Die Chancenverwertung war schlichtweg katastrophal. Daher sind im Anschluss auch ein paar deutliche Worte in der Kabine gefallen.“ Dabei hatten die Gäste gut in die Partie gefunden und legten bis zur 19. Minute ein 12:11 vor. Nach einer Auszeit änderte sich jedoch das Bild und Elsfleth ging mit einem 14:10 zur Pause. Schon das wäre für Winter zu vermeiden gewesen. „Aber dafür muss sich auch an Dinge gehalten werden, die wir zuvor im Training einstudiert hatten. Aber davon war nichts zu sehen. Da hatte jeder seine eigenen Ideen“, kritisierte Oytens Trainer. Da auch die TVO-Torhüter keinen guten Tag erwischt hatten und die Abpraller nahezu alle bei den Gastgebern landeten, wurde es am Ende doch noch deutlich. Hatten die Oytener noch auf 27:29 (51.) verkürzt, lief in der Folge nichts mehr zusammen. Auch die Tatsache, dass die junge Oytener Truppe nur mit acht Feldspielern angereist war, wollte Winter nicht als Ausrede gelten lassen. „Das war ein ganz wichtiges Spiel. Daher bin ich von der Leistung schon ziemlich enttäuscht. Das muss jetzt schnell aus den Köpfen raus. Ansonsten wird es ganz bitter für uns.“

Tore für den TV Oyten: Hencken (10/6), Zitnikov (7), Brüns (4), Fischer (4), Lange (2), Sell (2). kc