TVO-Trainer Kai Freese vermisst die Körperspannung beim 26:29 gegen Neuenhaus/Uelsen

Von: Kai Caspers

Kassierte mit dem TVO ein 26:29: Pia Franke. © häg

Enttäuschung für die Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires: Im Heimspiel gegen Neuenhaus/Uelsen setzte es eine 26:29-Niederlage. Für TVO-Trainer Kai Freese hat sich das Kapitel Meisterschaft damit erledigt.

Oyten – Der Frust war groß bei Kai Freese. „Da bekommen wir durch die Niederlage von Friedrichsfehn bei den Hunte-Aue Löwen die Steilvorlage für das Eingreifen in den Titelkampf geliefert und dann wissen wir den Elfmeter nicht zu nutzen“, war der Trainer der Oberliga-Handballerinnen des TV Oyten nach dem 26:29 (15:18) gegen die SG Neuenhaus/Uelsen mächtig gefrustet. „Da muss ich auch erst einmal eine Nacht drüber schlafen.“

Schwache Deckungsleistung der Knackpunkt

Die Gründe für die Niederlage – sie lagen für Freese auf der Hand. „Wir haben einmal mehr die ersten 20 Minuten völlig verschlafen. Das gilt in erster Linie für die Deckungsarbeit. Einfach nur grottenschlecht“, vermisste der TVO-Trainer im Gegensatz zu den giftigen und galligen Gästen vor allem die nötige Körpersprache. Nicht von ungefähr sahen sich die Vampires in der zehnten Minute einem 4:9 gegenüber. Erst danach wurde es besser und beim 15:16 (28.) durch Pia Franke war tatsächlich der Anschluss geschafft. Der Ausgleich wollte aber trotz Ballgewinnen nicht gelingen, „da wir den Ball gleich dreimal in Folge unnötig ins Aus passen“, ärgerte sich Freese. Somit ging es mit einem 15:18 in die Pause. Auch in der zweiten Hälfte bekamen die TVO-Damen, obwohl Freese einige Umstellungen vorgenommen hatte, keinen Zugriff in der Deckung. „Neuenhaus hat verdient gewonnen. Das Kapitel Meisterschaft ist damit für mich geschlossen“, so Freese.

TV Oyten Vampires: Land, Newbern, Hohaus - Prütt, Wolf (3), Meyer (1), Schmelz, Franke (9/4), Woltemade (1), Seidel (1), Kennerth (2), Schengalz, Janssens (8), Johannesmann (1).