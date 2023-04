Auch Benjamin Skupin kehrt zum TV Oyten zurück

Von: Frank von Staden

Teilen

Coach Jan Fitschen und sein Co Marius Winkelmann (r.) freuen sich über die Rückkehr von Benjamin Skupin zum TVO. © Privat

Nächster Neuzugang für die Bezirksliga-Fußballer des TV Oyten, die am Montag in Benjamin Skupin einen weiteren starken Spieler auf der Torwartposition präsentieren konnten.

Oyten – Fußball-Bezirksligist TV Oyten bastelt weiter an einer schlagkräftigen Mannschaft für die kommende Saison. So steht nun fest, dass das Team von Coach Jan Fitschen nach Fabian Meyer (TSV Fischerhude-Quelkhorn) in Routinier Benjamin Skupin (34) einen weiteren Rückkehrer auf der Torwartposition erhalten wird. Skupin wird damit seinen jetzigen Verein, den Landesligisten TSV Etelsen, nach vier Jahren verlassen und zukünftig wieder Blau-Rot tragen.

„Damit werden wir dann über eines der besten Torhüter-Duos im Kreis Verden verfügen! Beide können sich im Training pushen. Es freut uns natürlich besonders, dass beide Oytener Stallgeruch haben. Generell wollen wir unseren Kader breiter aufstellen“, freut sich Fitschen über Skupins Rückkehr.