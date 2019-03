TVO: Lob für Seliger

A-Jugend in Magdeburg chancenlos

+ Mohamed Sibahi traf siebenmal in Magdeburg.

Oyten – Sie konnten den Favoriten zwar ein wenig kitzlen, stürzen aber schon aufgrund der angespannten personellen Lage nicht. So standen die Bundesliga-A-Jugendlichen des TV Oyten am Wochenende beim Erstliga-Nachwuchs des SC Magdeburg auf verlorenem Posten, bekamen am Ende eine heftige 27:38 (15:18)-Pleite mit in den Rucksack gesteckt.