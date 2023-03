TV Oyten: Schengalz und Wolf bleiben fürs Heimspiel fraglich

Von: Ulf Horst von der Eltz

Isabel Schengalz (am Ball) hat zwar wieder trainiert, ob die Oytenerin nach Fußverletzung schon wieder spielen kann, bleibt offen. Archiv © Hägermann

Erst der Blick auf das Spitzenspiel am Sonnabend, dann die Hausaufgaben selbst lösen: Für die Handballerinnen des TV Oyten steht in der Oberliga am Sonntag (15 Uhr) das wichtige Heimspiel gegen die SG Neuenhaus/Uelsen auf dem Programm.

Oyten - „Wenn wir im Titelrennen bleiben wollen, müssen wir einfach gewinnen“, fordert Vampires-Coach Kai Freese. Wie weit der Ausgang zwischen Primus Hunte-Aue Löwen und dem Zweiten Friedrichsfehn/Petersfehn helfen könnte, bleibt abzuwarten.

Freese fordert im Titelrennen Sieg

Personell besteht noch Unklarheit auf Linksaußen, Isabel Schengalz trainierte nach Fußverletzung zwar wieder, aber Marielle Wolf hat krank gefehlt. Keeperin Bryana Newbern ist wie vergangenen Sonntag dabei, Pia Franke kann weiter aus dienstlichen Gründen kaum trainieren.

Im Videostudium hat Freese seinem Team nochmals die Schwächen beim Abwehrverhalten vor Augen geführt: „Das gefällt mit immer noch nicht, bleibt also eine Baustelle.“ Bei Neuenhaus/Uelsen sei die bekannte Katja Berkau zu beachten, mehr geht Freese nicht auf den Gast ein.