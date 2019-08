TVO: Funkstille nach dem Ausgleich

Sammrey-Elf gestern Abend 1:2 gegen Ippensen / Strodthoffs Führung

+ Dieser Schuss saß: Anton Strodthoff (rotes Trikot) erzielte das 1:0 für den TV Oyten. Im Bezirksliga-Duell kassierte die Sammrey-Elf gestern Abend aber eine 1:2-Pleite gegen den SV Ippensen. Foto: Hägermann

Oyten – Auch im dritten Anlauf gab es nicht den ersten Sieg: Fußball-Bezirksligist TV Oyten musste sich gestern Abend dem SV Ippensen 1:2 (1:2) beugen und bleibt in der Abstiegszone kleben. „Wir haben hervorragend angefangen und in der ersten Viertelstunde fünf Torabschlüsse gehabt. Also war unsere Führung verdient. Nach dem Ausgleich herrschte jedoch Funkstille“, haderte Trainer Axel Sammrey.