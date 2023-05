Thomas Cordes: Der neue Headcoach bei Oytens Drittliga-Handballerinnen

+ © von Staden Das zukünftige Oytener Trainerteam mit seinen Neuzugängen, v.l.: Alexandra Sunder, Thomas Cordes, Jessica Repty, Larissa Gärdes, Marie Majewski, Sören Böttcher sowie Carolin Sunder. © von Staden

Die Kopfschmerzen der zünftigen Oberliga-Meisterfeier sind gerade verflogen, da sind die Verantwortlichen der Oytener Handballer schon fleißig dabei, die Weichen bei den 1. Damen für die kommende Saison zu stellen. Erste Maßnahme: In Thomas Cordes wird zukünftig ein bekanntes Gesicht in den Trainerstab aufgenommen, zudem konnte Teammanager Michael Hidde jetzt schon drei externe Neuzugänge vermelden.

Oyten – Cordes kennt die Strukturen innerhalb des TV Oyten wie seine Westentasche. 2014 übernahm der heute 38-jährige Ottersberger das Training bei den B-Junioren auf, schaffte mit dem 2000er-Jahrgang den Sprung in die A-Jugend-Bundesliga. 2019 stieg der B-Lizenzinhaber nach einer sehr erfolgreichen fünfjährigen Ära als Vereinscoach aus (Cordes: „Die Aufgaben als Landesauswahltrainer für männliche Jugendmannschaften habe ich aber stets fortgeführt und werde sie auch weiterhin wahrnehmen“) und übergab an den heutigen Herrentrainer Marc Winter.

Der Name Cordes blieb allerdings fett eingerahmt in den Notizbüchern des Vampires-Vorstandes stehen. Und vor allem in dem von Michael Hidde. Und als feststand, dass sich Carolin sowie Alexandra Sunder und auch Torwarttrainer Sören Böttcher für die anstehenden Aufgaben in der 3. Liga einen neuen Chefcoach ins Trainerteam wünschten, musste Hidde nicht lange überlegen und kontaktierte den Versicherungskaufmann aus Ottersberg. „Mit Caro, Alex und Sören hatten wir bereits ein starkes Trainerteam, das wir auf keinen Fall auseinanderreißen, sondern noch verstärken wollten. In Thomas haben wir quasi das letzte Puzzleteil gefunden, das diese Einheit jetzt als ,head of the team’ vervollständigen wird. Denn für einen Einzelnen, das hat sich gezeigt, wäre die zu erwartende Arbeit und der Aufwand einfach zu viel“, so Hidde.

Cordes freut sich bereits jetzt auf die anstehende Aufgabe. Denn mit dem Coachen eines weiblichen Teams betritt der 38-Jährige absolutes Neuland: „Aber gerade das hat mich gereizt! Ich wollte in der nächsten Zeit ohnehin für neuen Handball-Input bei mir sorgen, hatte schon überlegt, irgendwo zu hospitieren, um neue Erfahrungen zu sammeln. Das Angebot aus Oyten kam da gerade recht. Denn das Gesamtkonstrukt im weiblichen Oytener Handball ist wirklich sehr spannend!“

Damit der TV Oyten dann in der kommenden Saison auf einen angemessenen und vor allem spielstarken Kader bauen kann, hielten und halten die Verantwortlichen mit Argusaugen Ausschau nach weiteren, talentierten Spielerinnen, die zu den Vampires passen. Drei konnte Michael Hidde am Dienstagabend bereits präsentieren. In Larissa Gärdes (21) sowie Marie Majewski (22) verfügen zwei von ihnen bereits über Drittliga-Erfahrung. Gärdes kommt vom BV Garrel und soll Keeperin Bryana Newbern ersetzen, die den Weg in die 3. Liga nicht mehr mitgehen will. Hidde: „Eine sehr ambitionierte Torfrau, die nach Training regelrecht lechzt.“ Die 22-jährige Marie Majewski wechselt aus Vechta nach Oyten (wir berichteten bereits). Die Linkshänderin ist für die Rechtsaußenposition vorgesehen und gilt als Diamant, der sich beim TVO den letzten Schliff abholen möchte.

Neuzugang Nummer drei ist die 23-jährige Jessica Repty, die vom Landesligisten HC Bremen zu den „Vampiren“ wechseln wird. Hidde: „Sie will den Sprung ins nächste, höhere Abenteuer starten. Da ist sie bei uns genau richtig!“

Doch auch intern wollen Hidde & Co. noch an einigen Stellschrauben drehen, um gut gewappnet in die kommende Saison gehen zu können. Wie genau das aussehen soll, verriet Hidde am Dienstag noch nicht.