TVO-Deckung macht den Unterschied

Oyten - Durch einen verdienten 29:24 (13:15)-Erfolg bei der HSG Delmenhorst II untermauerte der TV Oyten seine Ansprüche auf eine vordere Platzierung in der Handball-Landesliga. Gleichzeitig beendete das Team von Jürgen Prütt eine Erfolgsserie der HSG, die zuvor sechsmal in Folge ungeschlagen geblieben war.

„Lange Zeit war es das erwartet enge Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber deutlich besser verteidigt und am Ende auch verdient gewonnen“, verdeutlichte TVO-Trainer Prütt. Hatten die Gäste bis zum 4:3 (6.) zunächst immer vorgelegt, wurde in der Folge in der Deckung nicht mehr konsequent genug gearbeitet. Delmenhorst wusste die sich bietenden Lücken zu nutzen und setzte sich auf 7:4 ab. Bei den Oytenern rückte ab der 20. Minute Dennis Metz für den glücklosen Harald Lüthje zwischen die Pfosten und erwies sich laut Prütt als sicherer Rückhalt. Dennoch ging es mit einem 13:15 in die Pause.

Nach dem Wechsel blieb es bis zum 20:20 (40.) ein Duell auf Augenhöhe, ehe die TVO-Deckung den Gastgebern in den verbleibenden 20 Minuten deutlich den Schneid abkaufte. Immer wieder kam das Prütt-Team durch leichte Ballgewinnen zu Toren per Gegenstoß, wobei vor allen Dingen Marc Lange nicht zu bremsen war. Mit dem 28:21 (55.) war alles klar.

Tore TV Oyten: Wrede (9/6), Lange (5), Zitnikov (4), Steinsträter (4), Tellermann (3), Blau (2), Hassing (1), Brandt (1). kc