TVO-Coach Kohls ruft den Personalnotstand aus

Oyten - Oytens Drittliga-Handballerinnen laufen derzeit doch mit einigen Fußfesseln durch die Saison. Und vor der Auswärtspartie beim Tabellenzweiten Buxtehuder SV II (Sa., 16 Uhr) muss Coach Sebastian Kohls nun auch noch den Personalnotstand ausrufen.

Der Zettel der negativen Einflüsse wird beim Übungsleiter dabei immer länger. So musste Kohls nicht nur unnötige Niederlagen notieren, sondern Leistungsträger wie Lisa Bormann-Rajes und Franca Jakob auf die Liste der Langzeitverletzten setzen. Und nun droht auch Jacqueline Nowak lange auszufallen. Seit einiger Zeit zwickt es bereits im Knie der Rückraumspielerin, zuletzt wurde aus dem Zwicken ein fast unerträglicher Schmerz. „Unser Vereinsarzt Dr. Matthias Muschol hat da den Meniskus in Verdacht, eine Kernspintomografie in der kommenden Woche wird dann zeigen, was Jacqui da belastet. Würde sie länger ausfallen, wäre das schon ein schwerer Schlag“, so der TVO-Übungsleiter, der zum Tabellenzweiten aus Buxtehude wohl nur mit einem Rumpfteam reisen kann. Denn auch Tabea Webner sowie Pia Franke drohen aufgrund einer starken Erkältung auszufallen. So blieben gerade einmal nur noch zehn einsatzfähige Spielerinnen über. Anleihen in der Reserve oder der A-Jugend will Sebastian Kohls aber nicht machen, sagt: „Die haben ebenfalls ihre Sorgen. Wir müssen da jetzt so durch!“

Bei der Bundesliga-Reserve wartet eine knackige Aufgabe auf die Vampires. So verfügen die Gastgeberinnen über ein technisch sehr gutes Ausbildungsteam, in dem die Angriffsqualitäten breit gefächert sind. Gleich fünf Spielerinnen brachten es bisher auf 30 Tore und mehr. J vst