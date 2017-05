TVB-Traum von 2. Liga scheint ausgeträumt

Peter-Michael Sagajewski steht wohl endgültig mit leeren Händen da – zumindest in Sachen 2. Liga. So bleibt seinem TV Baden nur ein neuer Anlauf nächste Saison in der 3. Liga.

Baden - Der Anruf in Berlin sorgte für schlechte Stimmung bei den Volleyballern des TV Baden – ihr Traum von der 2. Liga scheint ausgeträumt. „Es wird nach jetzigem Stand keinen Nachrücker geben. Das hat mir der Deutsche Volleyball-Verband mitgeteilt“, erklärte Trainer Peter-Michael Sagajewski am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die Statuten wurden demnach dem TVB zum Verhängnis. Zwar beendete der USC Braunschweig sportlich als dritter Absteiger die Saison in der 2. Liga Nord, gilt jedoch nicht als Regelabsteiger. Und in diesem Fall macht der Verein sein Recht auf einen Verbleib in der Klasse geltend. „Über Sinn oder Unsinn dieser Regelung kann man ja trefflich streiten. Wir könnten auch den Mond anheulen. Natürlich sind die Jungs tieftraurig“, muss Sagajewski die Segel streichen.

„Die 2. Liga wäre definitiv unser Ziel“

Immerhin gibt es noch eine Minichance für die Badener, die sich in den vorsorglichen Relegationsspielen eindrucksvoll gegen den VfL Pinneberg durchgesetzt hatten: Bis Mitte Juni können Mannschaften noch ihren Zweitliga-Verzicht erklären, was allerdings richtig teuer kommen würde. Sollte das passieren – aber nur dann – wäre Baden als erster Nachrücker doch noch aufgestiegen. „Wir hätten dann eine Frist von zehn Tagen, um für die Zulassung unseren Business-Plan vorzulegen. Das würde schon passen“, so Sagajewski.

Die Planungen in Baden laufen indes für eine weitere Drittliga-Saison – mit einem erneuten Anlauf. Der Coach: „Wir haben das Szenario ja jetzt schon einmal durchgespielt. Die 2. Liga wäre definitiv unser Ziel.“ Und die 3. Liga erhält eine Aufwertung, sie besteht künftig aus zwölf Teams. Mitte September ist Start in Münster, zwei Wochen später steht für Baden das Heimderby gegen TV Bremen 1860 an.

