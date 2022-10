TV Oyten zu hoch vom VSK besiegt – 0:5

Von: Ulf Horst von der Eltz

Trotz ordentlicher Leistung wurde Andre Geislers (rotes Trikot) TV Oyten vom VSK Osterholz am Freitagabend eiskalt bestraft. Die Fitschen-Elf verlor 0:5. Archiv © Woelki

Das Ergebnis liest sich richtig gruselig für den TV Oyten – aber das 0:5 (0:3) am Freitagabend im Bezirksliga-Duell gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck spiegelt den Spielverlauf überhaupt nicht wider.

Oyten – „Es klingt komisch, aber wir haben vieles gut gemacht. Gegen so ein Spitzenteam muss indes alles passen, wenn du irgendwie eine Chance haben willst“, resümierte Oytens Coach Jan Fitschen.

Erschwerend für die Heimelf kam hinzu, dass die vermeintliche Führung in der zehnten Minute nicht gegeben wurde. Nach einem Standard köpfte Tom Witte die Kugel in die Maschen, die Abseits-Entscheidung löste bei allen Oytenern Kopfschütteln aus. „Da fehlte uns das Momentum, wer weiß, wie die Partie bei einem 1:0 für uns gelaufen wäre“, haderte Fitschen.

Tom Wittes vermeintliche Führung aberkannt

Und so kassierten seine Blau-Roten in der ersten Halbzeit noch drei Treffer, „weil die Osterholzer mit ihrer enormen Qualität unsere Fehler eiskalt bestraft haben. Daraus müssen wir die Lehren ziehen und es im nächsten Match besser machen.“ Die Oytener überzeugten über weite Strecken mit einer guten Raumaufteilung, hatten auch ihre Möglichkeiten, die allerdings zum Leidwesen der Fans nicht so konsequent genutzt wurden wie auf der anderen Seite.

Nach der Pause steigerten sich die Platzherren sogar noch, konnten sich für ihren Auftritt allerdings nicht belohnen und mussten noch zwei weitere Gegentreffer zum viel zu hohen 0:5 schlucken. „Die gesamte Mannschaft hat eine ordentliche Leistung geboten. Die gute VSK-Truppe agierte natürlich wesentlich effektiver als wir und hat verdient gewonnen“, zollte Jan Fitschen dem Favoriten ein Lob.