TV Oyten vergibt gegen den Primus Chancen en masse – 2:2

Von: Ulf Horst von der Eltz

In einer turbulenten Schlussphase kam Fußball-Bezirksligist TV Oyten am Freitagabend noch zu einem Remis: Die Fitschen-Elf knöpfte Tabellenführer Heeslinger SC ein 2:2 (0:1) ab.

Oyten – „Wir hätten aber klar gewinnen müssen, haben ein überragendes Spiel geliefert, uns jedoch nicht belohnt“, zeigte sich Coach Jan Fitschen von der Leistung begeistert, haderte nur mit dem Resultat.

Die Heimelf war aktiver, gestaltete die Partie komplett feldüberlegen. Nur vergab sie auch die dicksten Chancen, hätte nach 15 Minuten 2:0 vorne liegen können. Kurz vor der Pause markierte dann Christo Stergioulas das 0:1 nach Standard (41.). Wenig später setzte Ole Persson die Kugel nach toller Kombination am leeren Tor vorbei.

Fitschen-Elf komplett feldüberlegen

Nach der Pause das gleiche Bild: Oyten bewies Moral und drängte. Aber erst Simon Seekamp per Kopf nach Strodthoff-Flanke traf zum 1:1 (80.). Als dann Calvin Blicharski den Favoriten per Abpraller mit 2:1 in Führung brachte (85.), steckte die Fitschen-Elf keineswegs auf und kam noch zum hochverdienten 2:2. Nach Flanke in den 16er unterlief Leif Meyer (88.) ein Eigentor. „Wichtig für den Kopf“, freute sich Fitschen für sein starkes Team.

TV Oyten: Rathjen - Kone, Strodthoff, Brzozowski (46. Pucks), Ahizi, Diby, Persson, Seekamp, Winkelmann, Garuba (88. Troia), Witte (41. Seeger).