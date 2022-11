Vampires kriechen personell auf dem Zahnfleisch

Von: Kai Caspers

Ihr Einsatz in Friedrichsfehn ist noch fraglich: Oytens Kathleen Hertes. © häg

Im Spitzenspiel der Handball-Oberliga müssen die Damen des Tabellenführers TV Oyten Vampires am Samstag, 17.30 Uhr, beim direkten Verfolger SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn antreten.

Oyten –Die Vorzeichen – sie könnten jedoch schlechter kaum sein. Denn aktuell reißen die Hiobsbotschaften auf Seiten der Vampires nicht ab. Neben Madita Woltemade und Laura Sposato muss Trainer Kai Freese nun auch noch langfristig auf Sabine Peek verzichten. „Sie hat sich bei der Deutschen Meisterschaft für die Bremer Polizeiauswahl am Daumen verletzt und wurde bereits operiert. Somit rechne ich mit einem Ausfall von mindestens zwei Monaten“, klärt Freese auf. Zudem fehlen Sarah Kennerth (umgeknickt), Lena Janssens (krank) und wohl auch Kathleen Hertes. Auch die erhoffte Unterstützung aus der eigenen Reserve in Person von Marielle Wolf ist fraglich, da die Außenspielerin ebenfalls krank ist. Freese: „Das macht die Sache alles andere als einfach. Zumal ich Friedrichsfehn zu den Teams zähle, die am Saisonende sicherlich im oberen Drittel zu finden sein werden. Gerade im Rückraum ist die Truppe um Spielmacherin Agnieszka Blacha sehr gut aufgestellt. Auch gegen die offensive 5:1-Deckung müssen wir uns etwas einfallen lassen. Somit müssen wir aufpassen, dass wir dort keinen Schiffbruch erleiden.“ Dem Wunsch nach einer möglichen Verlegung erteilten die Gastgeberinnen eine Absage. kc