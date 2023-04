TV Oyten: Tom Witte wechselt zum FC Worpswede

Von: Frank von Staden

Wechselt zum Saisonende zum FC Worpswede: Tom Witte. © Privat

Im Januar 2022 schloss sich Tom Witte vom VfL 07 Bremen kommend dem Fußball-Bezirksligisten TV Oyten an, im Sommer 2023 endet die Ära des Innenverteidigers bereits wieder an der Stader Straße. „Tom hat sich entschlossen, zum FC Worpswede zu wechseln“, so Jan Fitschen.

Oyten - „Wir wünschen ihm dort viel Erfolg“, ist der TVO-Coach dem 30-Jährigen beileibe nicht böse: „Er hat sich bei uns tadellos benommen, wohnt aber in Bremen-Walle und hat so zukünftig einen etwas kürzeren Weg. Das ist sicher nicht der Hauptgrund seines Wechsels, aber spielte das auch eine Rolle.“

Der Verteidiger brachte es in der laufenden Bezirksliga-Saison bisher auf respektable acht Tore bei den Blau-Roten.