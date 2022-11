Sonderlob für Kim-Laura Schmelz

Bleibt mit den TV Oyten Vampires nach dem 33:20 beim TV Neerstedt auch weiterhin in der Erfolgsspur: Die vierfache Torschützin Sarah Kennerth. © Büttner

Die Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires wurden auch beim TV Neerstedt ihrer Favoritenrolle gerecht. Am Ende behauptete sich das Team von Kai Freese ungefährdet mit 33:20 (15:12) und führt damit auch nach elf absolvierten Spielen weiterhin die Tabelle an.

Oyten – Bis zur 24. Minute hatte es jedoch nicht nach einem derart deutlichen Erfolg der Vampires ausgesehen. Denn zu diesem Zeitpunkt führte der TVO lediglich mit 11:10. Bis zur Pause gelang dem Freese-Team dann aber noch das 15:12. Pia Franke per Doppelpack und Sarah Kennerth stellten zu Beginn der zweiten Halbzeit für den Drittligaabsteiger auf 18:12 (33.) – ab dann hatten die Gäste bei ihrem Auftritt in der Gemeinde Dötlingen leichtes Spiel.

„Glückwunsch zum Sieg. Nun gilt der Fokus dem Spiel gegen Habenhausen.“ Die Ansprache von Kai Freese an seine Mannschaft fiel nach dem Pflichtsieg im letzten Auswärtsspiel des Jahres kurz aus. Es sei ein „solide Auftritt“ gewesen, konstatierte Oytens Trainer.

Trainer Kai Freese sieht einen soliden Auftritt

Der TV Neerstedt wollte nach den vergangenen beiden Auswärtssiegen ohne Druck in das Spiel gehen und dem Spitzenreiter möglichst lange Paroli bieten. Genauso couragiert trat die Mannschaft von Trainerin Cordula Schröder-Brockshus auf. Nadja Albes hatte beim 3:2 (10.) für die erste Führung des Rangneunten gesorgt. In der Folge hielt das Heimteam beherzt dagegen. Als Katharina Stuffel nach ihrem Treffer zum 7:7 (19.) mit Knieproblemen auf die Bank musste, gingen Schröder-Brockshus die Alternativen aus. „Ab diesem Zeitpunkt musste ich improvisieren“, haderte die Übungsleiterin. Mit Johanna Stuffel war im Vorfeld eine weitere Stammkraft aus dem Zentrum der 6:0-Deckung mit Schulterproblemen ausgefallen. „Gegen einen so starken Gegner wie Oyten“, unterstrich Cordula Schröder-Brockhus, „ist das nicht zu kompensieren.“ Am Ende stand für die 29-Jährige und ihre Torwart-Trainerin Romina Kahler gegen ihren Ex-Klub eine deutliche Niederlage. Cordula Schröder-Brockshus war zwei Jahre im Trikot der Vampires unterwegs, sogar elf Jahre war Romina Kahler dem Drittligisten aus dem Kreis Verden treu geblieben

Kai Freese hatte beim Stand von 9:8 ( 20.) für Oyten seine erste Auszeit genommen. Danach setzten sich die Gäste ein klein wenig ab. Pia Franke brachte den Titelaspiranten mit vier Toren nach vorne (15:11/29.). Beim 20:12 (37.) durch Kim-Laura Schmelz begannen die Hoffnungen der Heimmannschaft auf ein knappes Ergebnis zu platzen. Die junge Linkshänderin aus der A-Jugend hatte auf Rechtsaußen begonnen und bis zu ihrer Auswechslung in der 45. Minute bei fünf Versuchen viermal getroffen. „Wenn ich heute jemanden herausheben soll, dann gerne Kim-Laura“, gab es von Kai Freese ein Sonderlob für den Youngster. Für den Schlusspunkt aus Sicht des TVO sorgte Anna-Lena Meyer mit ihrem siebten Treffer zum 33:19 (59.).

Tore TV Oyten: Prütt (1), Meyer (7), Schmelz (4/1), Franke (8), Kennerth (4), Schengalz (1), Hertes (5), Johannesmann (3).