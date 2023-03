TV Oyten: Nun fällt auch noch Krimmer aus

Von: Frank von Staden

Moritz Krimmer. © vst

Personell kriecht der TV Oyten in der Fußball-Bezirksliga weiter auf dem Zahnfleisch. Punkte aber müssten so langsam mal wieder auf dem Habenkonto gesammelt werden, ansonsten könnten die Blau-Roten schnell noch einmal in Tabellenregionen rutschen, die noch in der Hinrunde in weiter Ferne lagen.

Oyten – Am Freitagabend nun erwarten die Mannen um Coach Jan Fitschen, der sich noch „relativ tiefenentspannt“ gibt, den SV Ippensen, ein Team, „das ich zu den Titelkandidaten zähle“, so Fitschen, der neben Czotscher (krank), Kone (Gelb-Rot) und Brzozowski (5. Gelbe) nun auch noch länger auf Krimmer verzichten muss, der sich am Mittwoch im Training einen Bänderriss im Fuß zuzog. Fitschen: „Er ist im Zweikampf unglücklich hängen geblieben. Das ist natürlich sehr bitter!“ Dennoch ist der Trainer optimistisch für das Spiel gegen Ippensen, sagt: „Treten wir wie im zweiten Abschnitt gegen Ottersberg auf, ist alles drin!“