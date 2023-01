TV Oyten: Magnus Pröhl erster Neuzugang

Von: Frank von Staden

Magnus Pröhl. © Verein

Erster Neuzugang zur kommenden Saison für die Handball-Herren des TV Oyten. So gab der 20-jährige Kreisläufer Magnus Pröhl vom Oberliga-Konkurrenten HSG Delmenhorst am Freitag den TVO-Verantwortlichen seine Zusage.

Oyten – Klar, dass sich Coach Marc Winter über diese sehr frühe Entscheidung enorm freute: „Wir haben ihn im Hinspiel gegen Delmenhorst gesehen, als er nach langer Kreuzbandverletzung gegen uns auflief. Bereits nach wenigen Minuten war klar, dass wir uns mit allen uns zur Verfügung stehen Mitteln um ihn bemühen wollten. Er besitzt mit seinem Alter und seinem großen Talent ja genau das – nennen wir es – Opferprofil, das wir suchen. Mit jungen Leuten zu arbeiten haben wir uns auf die Fahne geschrieben“, sagt da Winter über den Zwei-Meter-Hünen, der die Kreisläuferposition qualitativ noch einmal steigern soll. Der Bremer stammt aus einer Handballfamilie, „sein älterer Bruder spielt dabei in Hagen in der 2. Bundesliga“, weiß Winter, der sich natürlich nun einen echten Konkurrenzkampf zwischen Ole Lübbers, Timo Blau und eben Magnus Pröhl erhofft. Winter: „Klar sind wir an weiteren Spielern dran. Da passt es perfekt, dass Magnus so früh ein Signal gesetzt hat!“