TV Oyten macht den nächsten Schritt – 28:21

Von: Kai Caspers

Teilen

Machte mit dem TV Oyten den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt: Anton Zitnikov. © Hägermann

Großer Schritt in Richtung Klassenerhalt für Handball-Oberligist TV Oyten: Im Kellerduell beim SV Beckdorf gewann der Aufsteiger dank einer bärenstarken zweiten Halbzeit noch deutlich mit 28:21 (11:10). Damit baute das Team des Trainerduos Lars Müller-Dormann/Marc Winter das Polster auf den ersten Abstiegsplatz auf fünf Punkte aus.

Oyten – „Der Sieg geht auf jeden Fall völlig in Ordnung. Wir waren über die gesamte Partie das bessere Team. Auch wenn wir in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gezeigt haben“, betonte Winter. Dabei hatte es zunächst gut begonnen, denn nach dem 0:1 setzten sich die Oytener zunächst dank der starken Deckungsarbeit auf 4:1 (6.) ab. In der Folge hielt jedoch der Schlendrian Einzug ins Spiel des TVO. Winter: „Die Deckung hat zwar weiterhin gut gestanden, doch vorne haben wir unsere Angriffe einfach viel zu früh abgeschlossen und Beckdorf dadurch unnötig ins Spiel zurückgeholt.“ Nicht von ungefähr war kurz vor dem Wechsel beim 10:10 (29.) auch wieder alles offen, ehe der vierfache Torschütze Anton Zitnikov für die 11:10-Pausenführung verantwortlich zeichnete.

„In der Kabine haben wir den Jungs dann deutlich gemacht, dass wir nur ein paar Prozent zulegen müssen, zumal Beckdorf bereits am Limit war“, so Winter. Und tatsächlich: Fortan agierten die Gäste wesentlich geduldiger und effektiver im Angriff. Da auch die Deckung kaum Lücken aufwies und Torhüter Julius Timm erneut ein sicherer Rückhalt war, sorgte der TVO nach dem 14:13 (36.) binnen sechs Minuten mit einem kleinen Zwischenspurt zum 20:13 (42.) für die Vorentscheidung. „Wir hatten dann zwar noch mal eine kleine Schwächephase, aber die haben wir mit einer Auszeit relativ schnell beendet. Daher brannte auch nichts mehr an“, betonte Winter.

TV Oyten: Timm, van den Berg - Grobler, R. Hencken (7/3), D. Lange, Brüns, Zitnikov (4), Blau (5), Fischer (4), Precht (3), Lübbers, Sell (5). kc