TV Oyten: Luxat-Cup vor dem Kreisderby abgebrochen

Von: Björn Lakemann

Einiges verbessern muss der TV Oyten noch. Mit dieser Erkenntnis ging Coach Lars Müller-Dormann (hier im Gespräch mit Maximilian Sell) aus dem Luxat-Cup. © Lakemann

Wichtige Erkenntnisse brachte der Luxat-Cup für die fünf Handball-Teams aus den Oberligen Nordsee, Niedersachsen und Westfalen. Auch die Kreisrivalen TV Oyten und SG Achim/Baden testeten das bisher im Training Erprobte. Allerdings musste die vierte Auflage des Vorbereitungsturniers beim vorletzten Spiel zwischen der HSG Nienburg und der HSG Schaumburg-Nord abgebrochen werden.

Oyten – Der Abbruch in der Oytener Pestalozzihalle hatte seinen guten, aber wenig erbaulichen Grund: Ein Nienburger, die jetzt von Achim/Badens ehemaligem Coach Tobias Naumann trainiert werden, krachte im Angriff voll auf die Schulter. Vom Krankenwagen abtransportiert wurde er im Krankenhaus Achim eingehend untersucht. „Laut den Ärzten handelt es sich um eine Verletzung am Schultereckgelenk. Nach ihrer ersten Einschätzung ist eine Operation wohl unumgänglich“, bedauert Naumann den Unfall seines Rückraumspielers.

Durch den Turnier-Abbruch fiel natürlich auch die zehnte und letzte Tagespartie zwischen dem TV Oyten, der bis dahin zwei Siege und ein Remis verbucht hatte, und der SG Achim/Baden (ein Sieg, zwei Niederlagen) aus. „Dann kommt es halt erst am 7. Oktober im Pflichtspiel zum Derby“, kommentierte TVO-Trainer Lars Müller-Dormann.

Müller-Dormann: „An Abschlüssen arbeiten“

Für den Coach der Vampires steht nach den vorherigen Turnierspielen fest: „An unseren Torabschlüssen müssen wir natürlich noch arbeiten. Wir machen ja die ganzen Vorbereitungsspiele, um unsere Neuzugänge bestens zu integrieren.“

Zum Auftakt des Events in der Pestalozzihalle empfingen die Gastgeber die Nienburger, bei denen Conrad Meierhans aus der ehemaligen Bundesliga-A-Jugend der HSG Verden-Aller am Kreis spielt. Oyten trat mit dem wiedergenesenen Youngster Michel Schack an, der einen starken Einstand auf dem Parkett ablieferte. Nach 2 x 15 Minuten stand ein 18:15 für den Gastgeber auf der Anzeigentafel. Auch gegen den TuS Bielefeld-Jöllenbeck (Oberliga Westfalen) boten die Vampires beim 16:15 eine gute, aber ausbaufähige, Partie. Schon am kommenden Wochenende steht für die Vampires das nächste Vorbereitungsturnier in Schaumburg im Terminkalender.

SG fehlt noch Genauigkeit im Passspiel

Die ersatzgeschwächte SG Achim/Baden, die ohne Joost Windßuß (Zerrung) und Marvin Pfeiffer antrat, legte das Hauptaugenmerk auf die Arbeit in der Deckung. In der Offensive, in der die Weserstädter mit Bjarne Langner nur einen Linkshänder zu bieten haben, zeigte die SG angesichts des Vorbereitungsstandes, dass noch einiges nachzuarbeiten ist. Darüber sind sich Übungsleiter Florian Schack und sein Team einig. Insbesondere an der Genauigkeit im Passspiel sowie am Wurfverhalten gilt es noch zu arbeiten.

Die Ergebnisse vom Luxat-Cup TV Oyten - HSG Nienburg 18:15, HSG Schaunburg-Nord - TuS Bielefeld-Jöllenbeck 17:14, HSG Nienburg - SG Achim/Baden 13:10, TuS Bielefeld-Jöllenbeck - TV Oyten 15:16, HSG Schaumburg-Nord - SG Achim/Baden 13:9, HSG Nienburg - TuS Belefeld-Jöllenbeck 20:17, TV Oyten - HSG Schaumburg-Nord 15:15, SG Achim/Baden - TuS Bielefeld-Jöllenbeck 24:18, HSG Schaumburg-Nord - HSG Nienburg 8:9 bei Abbruch.