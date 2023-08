Luxat-Cup: Damen ermitteln ihren Sieger

Von: Kai Caspers

Teilen

Wird dem TV Oyten nach einem Kreuzbandriss lange fehlen: Tony Schluroff. © häg

Eine Woche nach den Herren ermitteln nun auch die Frauen ihren Sieger beim Luxat-Cup des TV Oyten. Neben zwei Teams der gastgebenden Vampires sind zudem Oberligist VfL Stade sowie Landesligist MTV Eyendorf am Sonntag in der Pestalozzihalle am Start.

Oyten – Für Thomas Cordes, Trainer des Oytener Drittligateams, dient das Turnier in erster Linie der Vorbereitung auf die neue Saison, die am 2. September mit der Partie in Badenstedt beginnt. „Aktuell brauchen wir jede Menge Spiele, damit sich die neu zusammengewürfelte Mannschaft weiter findet. Denn in der Saison müssen die Automatismen greifen“, sagt Cordes. Dass die Besetzung im Vergleich zu den vergangenen Turnieren nicht so hochklassig besetzt ist – für Oytens Trainer kein Problem. „Das passt schon zu diesem Zeitpunkt. Außerdem haben wir noch zwei Testspiele gegen andere Drittligisten. Da sehen wir dann, wo wir stehen.“ Verzichten müssen die Gastgeberinnen in jedem Fall langfristig auf Tony Schluroff, die sich das Kreuzband gerissen hat. Auch Sarah Kennerth ist nicht dabei. „Zum Glück hat sich die Diagnose Bänderriss bei ihr nicht bestätigt. Aber wir wollen bei ihr kein Risiko eingehen und werden sie am Wochenende noch schonen“, so Cordes.

Kreuzbandriss bei Oytens Tony Schluroff

Für den von Sebastian Kohls trainierten TV Oyten II ist der Luxat-Cup im Grunde genommen schon die Generalprobe für das erste Punktspiel. Denn bereits am kommenden Wochenende (26. August) startet der Aufsteiger mit der Partie beim TuS Jahn Hollenstedt in die neue Saison in der Oberliga. Dennoch blickt Kohls dem Turnier völlig entspannt entgegen. Aus gutem Grund. „Mit der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden. Die Truppe hat sich gefunden und gut eingespielt. Leider haben sich zuletzt aber die Verletzungen gehäuft. Daher steht mir auch nur ein kleiner Kader zur Verfügung“, verweist der TVO-Trainer auf die Ausfälle von Katrin Friedrichs, Katrin Salkic, Dietke Gronewold, Jahne Wendt und Maite Waterkamp.

Los geht es in Oyten am Sonntag mit der Partie zwischen Stade und Eyendorf (11.15 Uhr). Um 13 Uhr spielt Oyten II gegen Eyendorf, während Oyten I erstmals um 14.15 Uhr gegen Stade gefordert ist. kc