TV Oyten: Leo Krist und Marco Pusic kehren zurück

Von: Ulf Horst von der Eltz

Nach einem Jahr zurück beim TV Oyten: Leo Krist wird von Coach Jan Fitschen (l.) und Co-Trainer Marius Winkelmann erfreut begrüßt. © Verein

Das halbe Dutzend an Zugängen ist voll beim Fußball-Bezirksligisten TV Oyten: Talent Leo Krist und Routinier Marco Pusic kehren an die Stader Straße zurück.

Oyten - Krist war im vergangenen Sommer zum TSV Fischerhude-Quelkhorn gewechselt, Pusic hatte es im Winter zu OT Bremen gezogen. Vor allem für den 21-jährigen Defensiv-Spezialisten steht eine wichtige Saison an. In Fischerhude hatte er sich einen Kreuzbandriss zugezogen und in der Rückrunde bei unteren Teams des TSV Bassen Fitness erworben.

Fitschen: „Weiter junge Oytener einbauen“

„Nach der Verletzung muss Leo erst mal wieder Vertrauen in seinen Körper zurückgewinnen, wir werden ihn heranführen. Die Vorbereitung wird zeigen, ob er schon Startelf-Potenzial hat“, meint Trainer Jan Fitschen. Krist kann sowohl auf der Sechs als auch Außen verteidigen. Technisch gut, robust für sein Alter – so beschreibt der Trainer den Rückkehrer, der in die Vereins-Philosophie passe: „Junge Oytener wollen wir weiter in unsere die Mannschaft einbauen.“

Marco Pusic war vor einem halben Jahr zu OT gegangen, um mehr Spielanteile zu bekommen. Den als Innenverteidiger oder Sechser eingeplanten 30-Jährigen nennt Fitschen „einen guten Typ, der Spirit in die Truppe bringt und mit seiner Routine unsere gute Mischung erweitert.“