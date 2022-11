TV Oyten kommt gegen Horneburg mächtig unter die Räder – 26:41

+ © Hägermann Auch wenn sich Oytens Dominic Steinhoff (beim Wurf) hier gegen drei Horneburger durchsetzt, kassierte er mit dem TVO eine deutliche 26:41-Pleite. © Hägermann

Aufsteiger TV Oyten II wartet auch weiterhin auf den ersten Punktgewinn in der Handball-Landesliga. Gegen den VfL Horneburg setzte es in eigener Halle eine 26:41 (11:19)-Klatsche.

Oyten – „Wir kriegen die Bälle einfach nicht ins Tor, sondern werfen stattdessen den VfL-Keeper zum Weltmeister. Mit so vielen technischen Fehlern und gleich 25 Fehlwürfen ist ein Spiel einfach nicht zu gewinnen“, nahm Trainer Sören Blumenthal dann auch kein Blatt vor den Mund. Vor allen Dingen über die ersten zehn Minuten wird zu reden sein. Denn da leuchtete ein 0:7 von der Anzeigentafel. Hätte nicht Keeper Dennis Metz noch etliche Hochkaräter entschärft, wäre der Zwischenstand noch deutlicher ausgefallen. Erst nach diesem Rückstand wachten die Gastgeber auf und Dominic Steinhoff verkürzte auf 5:8 (15.). Allerdings sank die Trefferquote des TVO in der Folge rapide und die Gäste enteilten auf 8:18 (28.). Damit schien frühzeitig alles klar. Doch die Oytener bäumten sich noch einmal auf und nach einem Treffer von Dominic Lange waren die Gastgeber beim 21:25 (44.) sogar wieder in Reichweite. Die kalte Dusche ließ jedoch nicht lange auf sich warten, denn mit einem 8:0-Lauf zum 32:21 (51.) sorgte der VfL endgültig für klare Verhältnisse. „Wir belohnen uns einfach nicht für den enormen Aufwand, den wir betreiben. Doch diese Vielzahl an Fehlern ist nicht zu verteidigen“, so Blumenthal.

Tore für den TV Oyten II: Vornholt (5), Lübbers (5), Sell (4), Reelfs (3), Lux (2), Steinhoff (2), Stoffel (2), Schoof (2), D. Lange (1). bjl