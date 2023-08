TV Oyten: Kapitän Seekamp gegen Unterstedt zurück

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Simon Seekamp steht gegen Unterstedt wieder im Oytener Kader. © Hägermann

Nach gelungenem Saisonstart steht nun das erste Heimspiel für Bezirksligist TV Oyten an: Die Fitschen-Elf erwartet am Freitag (19:30 Uhr) die SG Unterstedt an der Stader Straße.

Oyten - Und Trainer Jan Fitschen hat Respekt vorm Aufsteiger: „Ein seit Jahren gewachsenes Team, das mit gutem Umschaltspiel offensiv gefährlich ist. Darauf müssen wir achtgeben.“ Mittelfeld-Ass Daniel Moderau und Nisar Atris kennt der TVO-Trainer noch aus seiner Ottersberger Zeit.

Seeger beißt wohl auf die Zähne

Trotz der Vorzüge des Gastes wollen die Blau-Roten dem Match ihren Stempel aufdrücken, was laut Fitschen beim 2:0 in Etelsen „nicht ganz so gut geklappt hat.“ Linus Pucks (Steißbein) und Ole Persson (nach Bänderriss) fehlen, hinter Hendrik Seeger (dicker Knöchel aus dem Etelsen-Spiel) steht ein Fragezeichen. „Aber Hendrik ist bekannt dafür, dass er auf die Zähne beißt“, hofft Fitschen. Dafür kehrt Simon Seekamp zurück, der neue Kapitän musste zum Start erkrankt passen.