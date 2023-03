TV Oyten: Jetzt fällt auch noch André Geisler aus

Von: Frank von Staden

André Geilser © Hägermann, Bernd

In der vergangenen Woche mit dem SV Ippensen einem Titelfavoriten einen Zähler beim 1:1 abgeknöpft, nun stellt sich mit dem Heeslinger SC II ein weiterer Top-Favorit am Freitagabend beim TV Oyten vor.

Oyten – „Spielerisch ganz klar eine der stärksten Teams in unserer Liga. Aber wenn wir zu 100 Prozent dieselbe Leistung wie vor einer Woche abrufen, dann denke ich schon, dass wir erneut etwas holen werden. Wir machen es derzeit trotz der personell engen Llage gar nicht schlecht“, so Oytens Coach Jan Fitschen, der nun auch noch den Verlust von André Geisler beklagen muss, der an einem Muskelfaserriss mit Einblutung in der Wade laboriert „und uns sicherlich sechs Wochen lange fehlen wird.“ Ebenfalls nicht dabei sein kann neben den Langzeitverletzten Christian Czotscher (krank).