TV Oyten II: Coach Sebastian Kohls will in der Handball-Oberliga angreifen

Von: Björn Lakemann

Drei der starken Zugänge für den TV Oyten II, mit denen Coach Sebastian Kohls oben angreifen will: Katrin Friedrich, Andrea Wiegandt und Katrin Salkic (von links). © Lakemann

Für einen Aufsteiger geht der TV Oyten II richtig forsch in die Oberliga. Nachdem die Handballerinnen von Coach Sebastian Kohls locker die Landesliga beherrschten, gibt der ohnehin erstklassige und nochmals hochkarätig verstärkte Kader auch für die anstehende Saison allen Grund zur Euphorie.

Oyten – „Hallo, da sind wir wieder.“ Unter diesem flotten Motto könnte die Rückkehr des TV Oyten II in die Handball-Oberliga stehen. Bedingt durch den Abstieg der ersten Mannschaft aus der Dritten Liga in die oberste Spielklasse des Bremer Handballverbandes in der vorletzten Saison musste das Team von Coach Sebastian Kohls als Tabellensechster der Oberliga Niedersachsen den bitteren Gang in die Landesliga antreten. Dort war das Team schlichtweg unterfordert und marschierte mit nur einer Niederlage, im Derby beim TSV Intschede, ungefährdet durch die Landesliga Nord-Ost.

Durch die Rückkehr der Ersten in die Dritte Liga kam es zum ersehnten Wiedersehen in der Oberliga. „Und wir haben wir eine echt gute Truppe zusammen und wollen angreifen. Ich denke mal, dass wir eine gute Rolle spielen. Wenn am Ende ein dritter Platz herausspringt, würde ich das sofort unterschreiben“, schmunzelt der 46-jährige Übungsleiter.

Katrin Friedrich könnte echter Glücksgriff sein

Freuen darf sich der erfahrene Trainer über hochkarätigen Neuverpflichtungen für die zweite Reihe, welche die Kaderstärke spürbar anheben. Die Qualitäten von Rückkehrerin Katrin Salkic sind hinlänglich bekannt. Und die Verpflichtung von Katrin Friedrich, die ebenfalls schon das Trikot der Vampires trug, könnte sich als echter Glücksgriff erweisen. Beide kommen von Oberligamitbewerber ATSV Habenhausen und sorgen für einen Qualitätssprung im Kader des Aufsteigers.

Von der handballerischen Klasse der Linkshänderin Andrea Wiegandt, die von Oberliga-Absteiger TuS Findorff in den Nordkreis wechselt, ist der Langwedeler Übungsleiter total überzeugt. „Andrea hatte ich immer schon auf dem Zettel. Sie eröffnet unserem Spiel andere Möglichkeiten und hat ihre Stärken unter anderem in ihrem 1:1-Verhalten“, gibt Kohls, der sich über die Rückkehr von Kim Pleß nach Babypause sehr freut, zu Protokoll.

Das Stenogramm Zugänge: Bryana Newbern (eigene Erste), Katrin Friedrich (ATSV Habenhausen), Mia Geßler (Doppelspielrecht A-Jugend), Kim Pleß (nach Babypause), Katrin Salkic (ATSV Habenhausen), Maite Waterkamp (Doppelspielrecht A-Jugend), Andrea Wiegandt (HC Bremen) Weggänge: Julia Otten (eigene Dritte), Lisa Marie Gerling (eigene Erste), Jaane Meyer (Studium), Charlotte Kramer (Ziel unbekannt), Co-Trainer Raoul Dygas (Handballaktivitäten reduziert) Restkader: Carlotta Hohaus, Manuela Kirst; Johanna Beuße, Dietke Groenwold, Freija Hartmann (Stand-By), Mareen Köster, Kim Pleß, Lina Schidzig, Mareike Schlegel, Nina Schnars, Marie Schote, Leonie Schulte, Jahne Wendt, Marielle Wolf Trainer: Sebastian Kohls (wie bisher) Saisonziel: Platz 1 bis 4 Favoriten: VfL Stade, SG SV Friedrichsfehn/Petersfehn Unser Tipp: Platz 3

Als Trumpfkarte kann sicherlich die Position zwischen den Pfosten ausgespielt werden. „Es ist kein Geheimnis, dass wir im Tor stark besetzt sind. Unsere Nummer eins ist ganz klar Carlotta Hohaus“, so Kohls, der natürlich auch auf die Qualitäten einer Manuela Kirst und Bryana Newbern zurückgreifen will. Beide wollen ihr Handballpensum allerdings spürbar reduzieren.

Vor den Torfrauen steht eine Abwehr, die ihren Namen auch verdient. „Deckungstechnisch erarbeiten wir neben einer defensiven Variante auch noch ein hohes Konzept, das wir gegnerbedingt zum Einsatz bringen werden“, verdeutlicht der langjährige Oytener Trainer die Flexibilität.

Angriff besonders auf den Außen stark

In der Offensive kann sich Kohls auf eine bestens besetzte Positionen auf der Außenbahn verlassen, wo sich beispielsweise Jahne Wendt, Marie Schote oder auch Marielle Wolf tummeln. Die Besetzung am Kreis mit Mareike Schlegel und Mareen Köster braucht sich nicht zu verstecken. Mit der Rolle als Reserveteam, das immer mal wieder als Notnagel für das Oytener Flaggschiff herhalten müsse, hätte sich seine Mannschaft arrangiert und daran auch Gefallen gefunden.

Los geht es in der Oberliga Nordsee bereits an diesem Sonnabend. Zum Auftakt gehen die Vampires beim letztjährigen, heimstarken, Tabellenfünften TV Jahn Hollenstedt auf Beutezug. Nur eine Woche später steht der Heimauftakt gegen den Tabellenvierten der Vorsaison Wilhelmshavener HV an.