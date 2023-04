TV Oyten II kampflos Meister und Trainer Sebastian Kohls verlängert

Von: Kai Caspers

Sebastian Kohls bleibt Trainer des TV Oyten II. © Verein

Am Ziel: Die Handballerinnen des TV Oyten II feierten vorzeitig die Meisterschaft in der Handball-Landesliga. Darüber hinaus präsentierten die Vampires mit Annika Bartels und Jannik Sievers ein neues Trainerduo für die weibliche B-Jugend.

Oyten – Der Meistertitel für die Landesliga-Handballerinnen des TV Oyten II war nur noch Formsache. Doch jetzt ist er auch amtlich: Da die HSG Seevetal/Ashausen mangels Spielerinnen die angesetzte Partie am Samstag, 15. April, in Oyten abgesagt hat, wurde die Begegnung kampflos für den TVO-Reserve gewertet. Bei sieben Punkten Vorsprung und nur noch drei Spielen ist dem Team von Sebastian Kohls der Titel damit nicht mehr zu nehmen.

„Natürlich freuen wir uns über die Meisterschaft. Aber ich hatte es mir schon anders vorgestellt. Vor allen Dingen für die Spielerinnen, die ihr erstes Jahr im Erwachsenenbereich dabei sind und so etwas noch nicht erlebt haben“, sagt Kohls. „Aber wir können es nicht ändern und müssen es so hinnehmen.“ Ob die TVO-Damen nun in der nächsten Saison auch in der Oberliga an den Start gehen – da ist noch Geduld gefragt. Denn noch liegt die erste Mannschaft in der Oberliga „nur“ auf dem dritten Platz. Allerdings beträgt der Abstand zu den beiden führenden Teams nur zwei Punkte. Sicher ist jedoch, dass Sebastian Kohls auch weiterhin als Trainer zur Verfügung steht. „Mir macht das auch weiterhin sehr viel Spaß. Daher will ich die jungen Spielerinnen auch weiterentwickeln und die Lücke zur ersten Mannschaft versuchen zu schließen“, erklärt Kohls seine Beweggründe. Ob er dabei weiterhin von Nina Schnaars als Co-Trainerin unterstützt wird oder die Allrounderin wieder komplett als Spielerin einsteigt – Kohls war sich noch nicht ganz sicher. Fest steht jedoch, dass er in der kommenden Saison die weibliche A-Jugend abgibt. Diese übernimmt dann Carolin Sunder, die gemeinsam mit Michael Hidde verantwortlich für den weiblichen Leistungsbereich in Oyten ist. Kohls: „Die Doppellösung war ja ohnehin aus der Not geboren. Außerdem sind die Spielerinnen, die ihr letztes Jahr in der A-Jugend gespielt haben, weiterhin dabei. Gleiches gilt für die B-Jugendlichen, die schon bei mir in der A-Jugend gespielt haben.“

Steigt beim TV Oyten ein: Jannik Sievers. © Verein

Apropos Jugend: Auch da gibt es beim TVO einige Veränderungen. Das gilt in erster Linie für die Positionen auf der Trainerbank. Während Carolin Sunder künftig die erste A-Jugend übernimmt, halten die Verantwortlichen des TV Oyten bezüglich der Reserve an der Kooperation mit der HSG Ligra fest. „Uns ist wichtig, dass auch der Breitensport nicht zu kurz kommt. Und mit Lars Schumacher haben wir da einen guten Trainer“, erklärt Michael Hidde. Ein komplett neues Gespann gibt es indes bei der weiblichen B-Jugend. Denn neben B-Lizenzinhaberin Annika Bartels, die aus Findorff kommt, hat auch Jannik Sievers dem TVO zugesagt. „Ich hatte Jannik schon ein paar Mal angesprochen. Daher bin ich froh, dass es nun geklappt hat“, freut sich Hidde über die Zusage des 27-Jährigen, der zuletzt die Damen in Intschede trainiert hat. Die zweite B-Jugend wird von Bea Junge trainiert. Auch sie hat neben Nina Schnaars, die für die C-Jugend verantwortlich ist, erfolgreich ihre Prüfung zur B-Lizenz gemeistert. Die zweite C-Jugend liegt in den Händen von Imke Hidde und Yvonne Geßler. „Wir sind sehr froh, dass wir unser Trainerposten nicht nur einfach intern besetzen konnten, sondern vor allen Dingen ausnahmslos sehr gut ausgebildete Trainer haben“, freut sich Hidde.

Auch Carolin Sunder sieht den TV Oyten auf einem sehr guten Weg, sagt: „Wir sind für die nächste Saison sowohl bei den Damen als auch in der Jugend sehr gut aufgestellt. Daher bin ich glücklich, dass alle den eingeschlagenen Weg mit uns weiter gestalten wollen. Es freut mich, dass Annika Bartels und Jannik Sievers zum Team dazustoßen.“ kc