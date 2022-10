Kreisliga: TV Oyten II feiert beim 2:2 den ersten Punktgewinn

Von: Björn Drinkmann, Kai Caspers

Teilen

Auch wenn sich Achims Lewin Peno hier gegen zwei Gegenspieler behauptet, setzte es am Ende ein 0:2. © häg

Durch einen 1:0-Erfolg im Gemeindederby über den FSV Langwedel-Völkersen verteidigte der TSV Etelsen II die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga. Der TV Oyten II kam durch ein 2:2 beim TB Uphusen II zu seinem ersten Punktgewinn.

Verden – SV Baden - TSV Thedinghausen 0:5 (0:4). „Das war einfach eine andere Hausnummer. Daher verdient Thedinghausens Leistung meinen Respekt“, lobte Badens Trainer Tim Schwentke die Gäste. Immer wieder tauchte Thedinghausen frei vor SVB-Keeper Christoph Blömer auf. Maxim Schaf (12.), Luca-Fabio Bormann (31.) und Jannik Gudegast (37./41.) sorgten bereits vor der Pause mit dem 0:4 für die Vorentscheidung. In der zweiten Hälfte schalteten die Gäste einen Gang runter. Erst kurz vor Schluss (83.) sorgte Bormann für den 5:0-Endstand.

TB Uphusen II - TV Oyten II 2:2 (1:2). Die Gäste operierten viel mit langen Bällen und kamen so zum Erfolg. War Daniel Aritim zunächst an TBU-Keeper Fabian Wild gescheitert, profitierte er von einem Stolperer von Berkat Karaca und traf zum 0:1 (21.). Nach Foul an Kamil Robak glich TBU-Spielertrainer Aykut Kaldirici per Strafstoß zum 1:1 (34.) aus. Mit dem Pausenpfiff aber der erneute Rückstand durch Robel Tesfo nach einem Freistoß – 1:2. In der zweiten Hälfte drängten die Gastgeber auf den Ausgleich und wurden dafür belohnt. Nach einer Ecke von David van der Leij war Kapitän Sönke Nobel per Kopfball (83.) zur Stelle und glich zum 2:2-Endstand aus.

Etelsens Leon Neumann der Matchwinner im Gemeindederby

TSV Etelsen II - FSV Langwedel-Völkersen 1:0 (1:0). Beide Teams lieferten sich eine ziemlich ausgeglichene Partie. Zum Matchwinner avancierte Leon Neumann, der nach Steilpass von Nino Nippoldt zur Stelle war – 1:0 (40.). Zuvor war Mirko Haase bereits am Pfosten gescheitert. Im zweiten Abschnitt scheiterte Haase nach Flanke von Max Jäger erneut am Pfosten. „Insgesamt geht der Sieg auf jeden Fall in Ordnung. Bei uns hapert es zur Zeit einfach an der Chancenverwertung. Aber natürlich sind wir nach dem Erfolg gegen einen guten Gegner sehr zufrieden“, freute sich Etelsens Trainer Andy Wilkens.

Achims Co-Trainer Mirko Lüders nach 0:2 gegen Brunsbrock bedient

TSV Achim - TSV Brunsbrock 0:2 (0:0). „Bei uns ist derzeit einfach der Wurm drin. Wieder einmal kassieren wir unnötige Gegentore durch individuelle Fehler“, war Achims Co-Trainer Mirko Lüders die Enttäuschung deutlich anzuhören. „Damit können wir uns von den Spitzenplätzen erst mal verabschieden.“ Dabei hatten die Gastgeber gut begonnen und verzeichneten in den ersten 15 Minuten gute Möglichkeiten durch Jonas Schnez per Lupfer und Fabian Schmidt. Nach dem Wechsel brachte Noah Klaas Kruse die Gäste in der 60. Minute mit 1:0 in Führung. Mit seinem zweiten Treffer (79.) sorgte Kruse dann für die Vorentscheidung. Zu allem Überfluss kassierte Achims Patrick Ehrhardt auch noch die Gelb-Rote Karte und wird dem Team von Sven Zavelberg in der kommenden Woche fehlen.

TSV Uesen - SVV Hülsen 3:0 (0:0). Die Gäste, angeführt vom starken Ahmed Leilo, waren laut Uesens Trainer Benjamin Nelle in der ersten Hälfte das bessere Team. Das änderte sich nach dem Wechsel, denn mit der Einwechslung von Sebastian Wesseler bestimmte Uesen fortan eindeutig das Geschehen auf dem Platz. Nach Wesseler-Pass traf Sebastian Wöltjen zum 1:0 (61.), ehe Alexander Blank nach einer Wesseler-Ecke zur Stelle war – 2:0. Seine gute Leistung krönte Sebastian Wesseler in der 82. Minute, als er nach Foul an Fabio Dörre den fälligen Strafstoß sicher zum 3:0-Endstand verwandelte.

Sebastian Wesseler führt Uesen zum 3:0-Erfolg

TSV Dörverden - TSV Lohberg 2:0 (1:0). In einem ausgeglichenen Spiel feierten die Gastgeber am Ende einen 2:0-Erfolg. Für die Führung zeichnete Feyzi Gören in der 22. Minute verantwortlich. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause. Direkt nach dem Wechsel (47.) erhöhte Lennart Troue mit einem satten Schuss von der Strafraumkante in den Winkel auf 2:0. Die große Chance zum Anschlusstreffer verpasste Cederic Rosebrock-Heemsoth in der 75. Minute. Nach einem klaren Strafstoß rutschte der Lohberger bei der Ausführung aus und sein Schuss landete über dem Dörverdener Kasten. Somit blieb es für die ebenbürtigen Lohberger bei der 0:2-Niederlage.

SV Hönisch - TSV Bassen II 1:3 (1:2). Nach der Niederlage gegen Bassen nahm Waldemar Kammer kein Blatt vor den Mund. „In den ersten 30 Minuten war das eine katastrophale Leistung von uns“, polterte der Trainer des SV Hönisch. Zu diesem Zeitpunkt sahen sich die Gastgeber bereits einem 0:2 gegenüber. Nachdem Maximilian Behrens die Bassener mit einem abgefälschten Schuss bereits in der siebten Minute in Führung gebracht hatte, legte Mario Sonntag zum 0:2 (29.) nach. In der 29. Minute verkürzte Ernes Kurpejovic auf 1:2. Nach der Pause vergab Wladislaw Legostaev den Ausgleich, als er per Strafstoß zunächst an Bassens Keeper Florian Schirmacher scheiterte und auch den Nachschuss an den Pfosten setzte. Auch wenn die Gäste nach einer Ampelkarte ab diesem Zeitpunkt in Unterzahl spielen mussten, wollte der Ausgleich nicht gelingen. Im Gegenteil. In der 75. Minute erneut Sonntag mit dem 1:3 alles klar. bdr/kc