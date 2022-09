TV Oyten II erneut ohne Punkte

Von: Frank von Staden

Maximilian Sell © Staden, Frank von

Drittes Spiel, dritte Niederlage für die Landesliga-Handballer des TV Oyten. So kassierte die Oberliga-Reserve beim TuS Jahn Hollenstedt ein 33:36 (14:18) und ziert so weiter das Tabellenende.

Oyten – Die Pleite aber war für Coach Sören Blumenthal, der aufgrund der Personalnot selbst das Trikot überstreifen musste „und danach jeden Knochen spürte“, überflüssig wie ein Kropf: „Wir haben uns von der Härte und Ekeligkeit des Gegners beeindrucken lassen und den Kampf einfach zu spät angenommen. Das ist ärgerlich, denn dort waren die ersten Punkte absolut drin!“ Dabei fand der TVO II eigentlich gut in die Partie, führte bis zur 17. Minute – 8:7 durch den neunfachen Torschützen Maximilian Sell per Siebenmeter – immer mit einem Treffer Vorsprung. Dann aber entglitt den Gästen die Partie, gingen die Hausherren härter zu Werke, wovon sich die Reserve doch beeindrucken ließ. Zwar kamen die Oytener nach der Pause noch einmal durch Sell auf 15:18 heran, doch spätestens nach dem 30:23 durch Hollenstedts bärenstarken Marcel Hebestreit (9 Tore) war dann die Messe in dieser Begegnung gelesen. Blumenthal: „Mund abputzen, weitermachen!“

Tore für den TV Oyten II: Lange (3), Lux (4), Steinsträter (6), Beckmann (1), Reelfs (3), Blumenthal (5), Stoffel (2), Sell (9/5).