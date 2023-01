TV Oyten II bleibt ohne Chance – 18:33

Von: Ulf Horst von der Eltz

Nichts zu bestellen gab es für den TV Oyten II: Im Duell der Handball-Landesliga kassierte die Blumenthal-Sieben am Freitagabend eine 18:33 (11:15)-Klatsche beim VfL Fredenbeck III und bleibt somit Tabellenletzter.

Oyten - „In der ersten Halbzeit konnten wir die alten Männer noch ein bisschen ärgern, danach kam aber der Einbruch bei uns“, resümierte Sören Blumenthal. Der Trainer war nur mit zwei Auswechselspielern angereist, Tim Schlömp aus der Dritten half aus.

Nach 0:6 gefangen und Paroli geboten

Die Gäste lagen nach neun Minuten bereits 0:6 hinten, erstarrten wie das Kaninchen vor der Schlange. Nachdem Ole Lübbers der erste Treffer zum 1:6 gelungen war, fing sich die TVO-Reserve, eroberte einige Bälle und lief erfolgreiche Tempogegenstöße. Das schmeckte den Fredenbeckern gar nicht, sie motzten sich gegenseitig an. So konnten Oyten das Match zur Pause beim 11:15 noch einigermaßen offen halten. Pech, dass sich Sören Hassing am Auge verletzte, kaum etwas sehen konnte und erst wieder spät in der zweiten Hälfte auf die Platte kam.

Dennis Metz verhindert Schlimmeres

Nun stimmte aber das Zusammenspiel zwischen Rückraum und Kreis beim VfL, der somit einen ungefährdeten Sieg einfuhr. Dennis Metz im Vampires-Kasten verhinderte eine höhere Niederlage.

Tore TV Oyten II: Lux (1), Hassing (2/1), Reelfs (3), Robin (2), Steinsträter (3), Schlömp (2), Lübbers (5).