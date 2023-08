TV Oyten empfängt als Außenseiter den FC Hambergen

+ © Hägermann Zurück im Oytener Kader: Anton Strodthoff (rotes Trikot). Archiv © Hägermann

Ausnahmsweise einen Tag früher trägt der TV Oyten sein zweites Bezirksliga-Heimspiel aus: Die Fitschen-Elf erwartet bereits am Donnerstag (20 Uhr) den FC Hambergen an der Stader Straße.

Oyten - Am Freitag haben viele Oytener Dienst, darüber hinaus spielt auch das Werder-Match gegen die Bayern eine Rolle. Nach sechs Punkten in den ersten beiden Partien, womit die Blau-Roten wegen des Abzugs auf drei Zähler kommen, sieht Trainer Jan Fitschen seine Truppe als Außenseiter: „Hambergen hat zwar mit Keno Liebscher den besten Mann an Bornreihe verloren, geht mit einem gefestigten Team aber als Favorit ins Match – als Landesliga-Absteiger ohnehin.“

Manuel Brzozowski rückt in die Abwehr

Im Duell mit dem körperlich robusten FC müsse der TVO gegenhalten, „außerdem wollen wir zu Hause dem Spiel unseren Stempel aufdrücken.“ Allerdings ist Fitschens Personal überschaubar: Yaya Kone fehlt nach Roter Karte gesperrt, wird auf der Verteidiger-Position wohl von Manuel Brzozowski ersetzt. Denis Schymiczek (vermutlich Zerrung), Andre Geisler (Dienst und muskuläre Probleme) und Robel Tesfo (Urlaub) sind ebenso nicht dabei. Zurück im Kader werden dafür Ole Persson nach ausgeheiltem Bänderriss sowie Anton Strodthoff (zuletzt Urlaub) begrüßt.