TV Oyten geht gleich mit 1:9 unter

Von: Björn Drinkmann

Teilen

Der Lichtblick: Arne Fichtner (links) und Franz König blieben im Doppel unbesiegt – am Ende verlor der TV Oyten in Elm 1:9. Archiv © Westermann

Beim Meisterschaftsmitfavoriten MTV Elm gab es für Tischtennis-Bezirksoberligist TV Oyten nichts zu bestellen – das Team kehrte mit einer 1:9-Niederlage heim.

Oyten – Sah es zumindest nach den Doppeln noch so aus, als könnte der Gast mithalten, gab es in den Einzeln dann die große Ernüchterung. Im Spiel der unbesiegten Doppel konnten sich Franz König/Arne Fichtner gegen Pump/Lieschewski mit 11:9 im fünften Satz durchsetzen. Als dann noch Nico Schwarz und Ersatzmann Frank Mindermann den ersten Satz gegen Hilken/Augustin gewannen und im zweiten Durchgang 4:0 führten, dachten alle, es geht was – doch dann wurden die Sätze schnell verloren und das Spiel ebenso. Das dritte Doppel Helming/Helming verlor 0:3 und es stand 1:2.

Fichtner/König wahren weiße Weste

In den Einzeln wurden die Träume der Oytener dann jedoch jäh zerstört. Zum einen, weil das Team erneut mit Ersatz spielen musste. Denn es fehlten Thomas Gebbert im mittleren und Christian Gnauck im unteren Paarkreuz. Zum anderen war Franz König durch seine vorherige Corona-Erkrankung geschwächt. Er verlor unglücklich nach 2:1-Satzführung und 9:7-Vorsprung im vierten Durchgang klar im fünften Satz gegen Dennis Pump, den besten Akteur der Liga. TVO-Spitzenspieler Oliver Helming war im ersten Duell chancenlos 0:3 gegen Lieschewski und blieb damit unter seinen Möglichkeiten.

Als dann der gerade genese Arne Fichtner mit 1:3 Sätzen klar gegen Augustin verlor und sowohl Nico Schwarz als auch Ersatzmann Frank Mindermann deutlich mit 0:3 gegen Hilken und Fahlke das Nachsehen hatten, stand es schnell 1:7. Auch der junge Bastian Helming verlor nach anfänglich gutem Spiel die Nerven und unterlag nach 1:1 Sätzen und 7:2-Führung unglücklich mit 16:18. Der vierte Satz ging dann mit 11:8 an seinen Kontrahenten Gerdes – 1:8.

Wir müssen nun am 29./30. Oktober an einem Doppelspieltag gegen Aumund-Vegesack und Fredenbeck wieder punkten, ansonsten wird es sehr schwer im Abstiegskampf.

Abschließend gewann Franz König sein Spiel nach tollen Ballwechseln zwar mit 3:1 gegen Lieschewski, was aber nicht mehr zählte, da Oliver Helming trotz guter Leistung im Duell der Spitzenspieler sehr unglücklich mit 9:11 im fünften Satz verlor.

So blieb es bei einem frustrierenden 1:9. Zu allem Überfluss fuhren die Gegner im Abstiegskampf aus Otterndorf, Ritterhude, Stade und Fredenbeck Erfolge ein, sodass es jetzt richtig eng wird. „Wir müssen nun am 29./30. Oktober an einem Doppelspieltag gegen Aumund-Vegesack und Fredenbeck wieder punkten, ansonsten wird es sehr schwer im Abstiegskampf“, so Teamsprecher Nico Schwarz.