TV Oyten: Noah Dreyer fällt wochenlang aus

Von: Kai Caspers

Auf Noah Dreyer (beim Wurf) wird der TV Oyten lange verzichten müssen. Der Rückraumspieler hat sich im Training einen Mittelhandbruch zugezogen. © häg

Bittere Nachricht für Handball-Oberligist TV Oyten. Führungsspieler Noah Dreyer hat sich im Training die Mittelhand gebrochen und fällt mehrere Wochen aus.

Oyten – Nachdem der TV Oyten die ersten beiden Spiele in der Handball-Oberliga verloren hat, kommt es für den Aufsteiger vor dem nächsten Derby gegen Drittliga-Absteiger ATSV Habenhausen (So., 15 Uhr) nun knüppeldick. TVO-Führungsspieler Noah Dreyer hat sich im Training einen doppelten Mittelhandbruch zugezogen und wird dem Team von Lars Müller-Dormann und Marc Winter damit für mehrere Wochen fehlen.

Das Röntgenbild war eindeutig. Glücklicherweise sind es zwei glatte Brüche und es ist nichts verschoben. Daher komme ich wohl um eine Operation herum.

„Das ist für mich und die gesamte Mannschaft natürlich super ärgerlich. Zumal wir, trotz der beiden Niederlagen, ganz gut in die Saison gefunden haben“, war Dreyer der Frust nach der schweren Verletzung deutlich anzuhören. Passiert war es bei einer 1:1-Situation. „Ich bin dann unglücklich gefallen und habe mich auf der Hand abgestützt. Da hat es dann knack gemacht und ich wusste sofort, dass etwas kaputt ist“, klärt Dreyer auf. Die Gewissheit gab es dann am Donnerstag nach einem Besuch beim Mannschaftsarzt Dr. Matthias Muschol. „Das Röntgenbild war eindeutig. Glücklicherweise sind es zwei glatte Brüche und es ist nichts verschoben. Daher komme ich wohl um eine Operation herum“, so Dreyer. „Dennoch werde ich wohl sechs bis acht Wochen pausieren müssen, ehe ich dann langsam wieder anfangen kann.“ Aktuell trägt der Oytener eine feste Schiene. „In zwei Wochen muss ich dann wieder zum Röntgen. Ich hoffe, dass sich in der Zeit nichts verschiebt und alles von alleine abheilt und vernünftig wieder zusammenwächst.“

TVO-Trainer Marc Winter will die Niederlage gegen Habenhausen in Grenzen halten

Die Verletzung Dreyers – sie ist für die ohnehin schon gebeutelten Oytener ein heftiger Schlag ins Kontor. Denn laut Marc Winter war die Vorbereitung auf die Partie gegen den ATSV ohnehin schon sehr schlecht gelaufen. Unter der Woche stand dem TVO-Trainerduo lediglich eine geringe Anzahl an Spielern für die Übungseinheiten zur Verfügung. Daher gibt sich Winter im Vorfeld auch keinen Illusionen hin. „Für uns ist das ein einfaches Spiel. Schließlich wird von uns nichts erwartet. Dennoch haben wir ein klares Ziel vor Augen“, erklärt er. Und damit meint der TVO-Trainer nicht etwa, dass er den Favoriten ärgern will. „Nein, wir wollen besser abschneiden, als Habenhausens Gegner in den ersten beiden Spielen.“ Im Klartext: Winter wäre schon zufrieden, „wenn wir die Niederlage unter 20 Toren Differenz halten.“

Auf Seiten der Gäste gilt es in erster Linie den Ex-Oytener Mohamad Sibahi in den Griff zu bekommen. Mit 23 Buden führt der Rückraumspieler aktuell die Torschützenliste an. „Das Spiel ist auf ihn zugeschnitten. Gerade im Spiel Eins gegen Eins ist er kaum zu stoppen. Aber wir kennen ihn und hoffen, dass wir ihn an alter Wirkungsstätte irgendwie bremsen können“, so Winter. kc