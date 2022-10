TV Oyten ersatzgeschwächt ohne Chance – 2:9

Von: Björn Drinkmann

Auch er kränkelte: Oliver Helming musste sich mit dem TV Oyten 2:9 bei Werder Bremen II beugen. Archiv © Westermann

Im vierten Saisonspiel der TT-Bezirksoberliga gab es mit 2:9 beim Titelmitfavoriten SV Werder Bremen II nichts zu holen für den TV Oyten.

Oyten – Da die Gäste kurz vor Beginn auf die starken Franz König (etatmäßige Nummer zwei) und Arne Fichtner (Nummer drei) verzichten mussten, war mehr oder weniger klar, dass man von Anfang an die Niederlage eher in Grenze halten wollte.

Erfreulich, dass Peter Steinbach aus der dritten Herren (Kreisklasse) sehr kurzfristig aushalf, damit man zumindest komplett antreten konnte. In den Doppeln gab es für Helming/Helming sowie für Gnauck/Steinbach mit jeweils 0:3 Sätzen rein gar nix zu ernten. Thomas Gebbert und Nico Schwarz drehten gegen das ungeschlagene Bremer Spitzendoppel Dörr-Kling/Beelmann einen 0:2- Satzrückstand und gewannen mit 3:2.

So ging es mit 1:2 in die Einzel. Hier fehlten dann insgesamt das Glück und auch ein wenig der Glaube, noch Zählbares mitzunehmen. In der ersten Runde verloren der an diesem Tag sehr gut aufgelegte Thomas Gebbert mit 2:3 gegen den Ex-Dauelser Julian Janke und auch Spitzenspieler Oliver Helming gegen Dörr-Kling.

Bastian Helming siegt mit starkem Spiel

Anschließend unterlagen Christian Gnauck mit 1:3 gegen Beelmann und Nico Schwarz 0:3 gegen den 18-jährigen Youngster Kovrigin. Ersatzspieler Steinbach war erwartungsgemäß chancenlos gegen Lüßen (0:3). Erfreulich, dass der erst 13-jährige Bastian Helming dann mit 3:2 in einem tollen Spiel gegen den ebenfalls jungen Garabet gewann und damit das einzige Einzel für die Gäste holte.

Oytens kränkelnder Spitzenspieler Oliver Helming verlor nämlich das Duell der Spitzenspieler gegen Janke nach 2:0-Satzführung noch mit 2:3. Trotz einer weiteren guten Leistung verlor abschließend Gebbert mit 1:3 gegen Dörr-Kling, womit die 2:9-Niederlage besiegelt war. Mit vier Punkten auf dem Konto liegt Oyten allerdings absolut im Soll im Kampf um den Klassenerhalt. „In knapp zwei Wochen geht es zum Spitzenteam vom MTV Elm. Da hoffen wir, wieder mit bester Truppe antreten zu können und mehr Paroli zu bieten,“ so Mannschaftssprecher Nico Schwarz.