TV Oyten: Der nächste Mammutbaum steht in Cloppenburg

Nachdem Robin Hencken (beim Wurf) gegen Fredenbeck noch gefehlt hatte, steht Oytens erfolgreichster Torschütze in Cloppenburg wieder zur Verfügung.

Zwei Auswärtsspiele stehen an diesem Wochenende für den TV Oyten und die SG Achim/Baden in der Handball-Oberliga auf dem Programm.

Achim/Oyten – Unterschiedlicher könnten die Aufgaben für die beiden Handball-Oberligisten an diesem Wochenende wohl kaum sein. Während die SG Achim/Baden als klarer Außenseiter zum Tabellenvorletzten TSV Bremervörde reist, steht der TV Oyten beim Tabellenzweiten TV Cloppenburg vor einer kaum zu bezwingenden Hürde.

Hencken, Lange, Lübbers und Timm zurück beim TV Oyten

TV Cloppenburg - TV Oyten (Sa., 19.30 Uhr). Nach der klaren Niederlage gegen Fredenbeck macht sich Marc Winter auch für die Partie in Cloppenburg keine großen Hoffnungen. „Die Gastgeber sind auf allen Positionen sehr gut besetzt. Im Fernduell mit Fredenbeck dürfen sie sich im Kampf um die Meisterschaft keine Blöße geben. Ich rechne also nicht damit, dass sie uns auf die leichte Schulter nehmen werden“, erwartet Oytens Trainer einen hoch motivierten Gegner. „Trotzdem freuen wir uns auf die Partie. Zumal in Cloppenburg immer eine tolle Atmosphäre herrscht. Auch wenn wir erneut vor einem Mammutbaum stehen, wollen wir uns natürlich so teuer wie möglich verkaufen. Aber letztlich dient auch dieses Spiel nur als Vorbereitung auf die abschließenden drei Begegnungen“, blickt Winter schon mal voraus. Personell sieht es dieses Mal deutlich besser aus beim TVO. Mit Robin Hencken, Marc Lange, Ole Lübbers und Keeper Julius Timm kehren gleich vier Spieler zurück in den Kader.

SG-Trainer Florian Schacht erwartet einen Sieg beim TSV Bremervörde

TSV Bremervörde - SG Achim/Baden (Sa., 18.30 Uhr). Florian Schacht ist sich der Favoritenrolle bewusst und nimmt diese auch an. „Wir haben noch Ziele, die wir erreichen wollen. Daher wollen wir beim Tabellenvorletzten, der für mich schon als Absteiger feststeht, auch gewinnen. Denn ich habe keine Lust am Samstagabend nach Bremervörde zu fahren, um dann ohne einen Sieg zurückzufahren“, lässt der SG-Trainer im Vorfeld dann auch keine zwei Meinungen gelten. „Ich glaube nicht, dass es ähnlich deutlich wie beim 37:24 im Hinspiel wird“, erwartet Schacht dieses Mal deutlich mehr Gegenwehr. Aus gutem Grund. „Zum einen spielen wir dort ohne Backe. Das verändert natürlich einiges, wie die Niederlage des HC Bremen beweist. Außerdem herrscht in Bremervörde immer eine besondere Atmosphäre“, weiß der SG-Trainer. „Da geht es ordentlich zur Sache, denn die Gastgeber stellen eine robuste Deckung. Die Härte müssen wir natürlich annehmen. Gelingt uns das, werden wir die Halle auch als Sieger verlassen“, ist Schacht überzeugt. Verzichten müssen die Gäste lediglich auf Kreisläufer Fabian Balke (Hexenschuss). Ein leichtes Fragezeichen steht zudem hinter Jan Wolters. kc