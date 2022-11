Der Klassenerhalt rückt immer näher

Von: Björn Drinkmann

Setzte den Schlusspunkt zum 9:3-Erfolg in Stade: Oytens Nummer drei Arne Fichtner. © wes

Dritter Sieg in Folge für Tischtennis-Bezirksoberligist TV Oyten. Beim Post SV Stade II behauptete sich der TVO mit 9:3 und machte damit einen großen Schritt in Richtung vorzeitiger Klassenerhalt.

Oyten – Gegen ersatzgeschwächte Gastgeber waren die Doppel an Spannung kaum zu überbieten. Aller drei gingen über die volle Distanz. Franz König und Arne Fichtner, das einzige noch ungeschlagene Duo, drehte einen 1:2-Rückstand noch im fünften Satz – 11:5. Dafür verspielten Oliver Helming und Christian Gnauck beim 11:13 noch ein 10:7 im entscheidenden Durchgang. Besser lief es für Thomas Gebbert und Nico Schwarz. Nach einem 7:9 im fünften Satz gelangen vier Punkte in Folge zur 2:1-Führung. Noch besser lief es in den Einzeln. Erst gewann Helming gegen Waldvogel souverän mit 3:1, anschließend König gegen den jungen Kiekel mit 3:1. Als Stades Torsten Burmester im Kampf der Noppenspieler gegen Gebbert deutlich siegte, kam kurz Hoffnung bei den Gastgebern auf. Aber der sehr fokussierte Fichtner gewann sicher mit 3:1 gegen Schmidt. Als dann auch Gnauck gegen Joel Burmester 3:1 seinen ersten Saisonsieg holte und Schwarz etwas überraschend gegen zum Felde in vier Sätzen gewann, war Stades Widerstand gebrochen. Im Duell der Spitzenspieler erhöhte Helming in drei Sätzen gegen Kiekel auf 8:2. Zwar musste sich König im Anschluss gegen Waldvogel geschlagen geben, doch Fichtner ließ in seinem zweiten Einzel nichts anbrennen und zeichnete für den 9:3-Endstand verantwortlich. „Das war ein starker Auftritt. Sollten wir in den nächsten Spielen ähnlich konzentriert auftreten, sind weitere Punkte sicher möglich“, war Teamsprecher Nico Schwarz sehr zufrieden. Denn mit nun 10:6-Punkten hat sich sein Team schon ein wenig von den Abstiegsplätzen abgesetzt und kommt dem anvisierten Saisonziel Klassenerhalt schon sehr nahe. bdr