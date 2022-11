TV Oyten: Coach Kai Freese lobt die Deckung – 36:23

Von: Ulf Horst von der Eltz

Sorgte beim Oytener 36:23 für den nötigen Spielfluss: Kathleen Hertes. Archivoto: Häg © Privat

Locker den erwarteten Sieg eingefahren: Die Handballerinnen des TV Oyten feierten am Sonntag im Oberliga-Duell mit der HSG Hude/Falkenburg ein 36:23 (16:9) und behaupteten die Spitzenposition.

Oyten - „Wir haben den Gast durch unsere Deckungsleistung geknackt. Da waren wir wesentlich besser als noch vor einer Woche“, nannte Coach Kai Freese den Hauptgrund für den doppelten Punktgewinn. Die Vampires begannen hinten in der 6:0-Formation, führten bis zur 13. Minute 5:2. Nach einer Auszeit kam die HSG besser ins Spiel und zog ihrerseits 6:5 in Front (16.). Die Gastgeberinnen vergaben in dieser Phase drei freie Würfe.

Kathleen Hertes sorgt für Spielfluss

Freese stellte die Abwehr auf 5:1 um, mit Kathleen Hertes, die unter der Woche nicht trainiert hatte, kam auch wieder ein besserer Spielfluss aufs Parkett. Im Tor überzeugte Bryana Newbern, sodass trotz noch zu vieler ausgelassener Chancen ein 16:9 zur Pause auf der Anzeigetafel stand.

Newbern und Land im Tor stark

Im zweiten Abschnitt legten die Oytenerinnen schnell ein 22:11 (39.) vor, auch Fenja Land brachte zwischen den Pfosten eine überzeugende Leistung. Die Abwehr stand weiterhin gut, ließ das torgefährliche Rückraum-Duo Bredehorst/Blankemeyer nicht zur Entfaltung kommen.

Über 27:14 (43.) dominierten die Vampires weiterhin und kamen locker zum 36:23-Erfolg. Zwar monierte Freese zwei vergebene Strafwürfe („da ist noch Luft nach oben“), wollte angesichts der 36 Treffer aber nicht zu sehr mit der Chancenverwertung hadern.

Tore TV Oyten: Prütt (1), Meyer (3), Schmelz (1), Franke (8/1), Kennerth (3), Schengalz (2), Schote (1), Hertes (4), Janssens (5), Johannesmann (8/1).